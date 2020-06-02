Памфилова назвала причину отказа от почтового голосования
Голосование по почте нецелесообразно из-за высокой степени риска, в том числе по санитарным причинам. В этой связи было принято решение отказаться от этой системы при голосовании по поправкам в Конституцию, заявила председатель Центризбрикома России Эла Памфилова.
«Действительно, очень сложно организовать общественное наблюдение и много рисков, очень много контактов, и с точки зрения санитарных норм много рисков», - сказала она.
Председатель ЦИК также сослалась на зарубежный опыт, где почтовое голосование, по ее словам, зачастую сопровождается громкими скандалами. По словам Памфиловой, голосование по почте — откровенный анахронизм, «не вчерашний, а позавчерашний день».
Также Памфилова сообщила, что на участке для голосования по поправкам в течение часа должны находиться не более 8-12 голосующих — это связано с санитарными мерами безопасности, передает Газета.ру.
Накануне стало известно, что президент РФ Владимир Путин утвердил днем голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, хотя отдать свой голос россияне смогут, начиная с 25 июня, сообщает РИА ФАН.
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