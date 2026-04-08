«Великая победа!»: Ультиматум Трампа Ирану оказался «пшиком»
Трамп заявил, что любезно согласился на двухнедельное перемирие, в Иране провозгласили о великой победе, а СМИ утверждают, что Китай «в последнюю минуту» спас мир от уничтожения цивилизации.
Ультиматум президента США Дональда Трампа Ирану благополучно истек в ночь на 8 апреля, однако обещанного «ада» и «уничтожения цивилизации» не произошло. Обе стороны заявляют о своих победах и двухнедельном перемирии, Израиль накаляет обстановку, а СМИ указывают на причастность к такой развязке Китая и Пакистана.
МИР ВМЕСТО УЛЬТИМАТУМА: «КОНЕЦ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Ультиматум США Ирану истек в три часа ночи по Москве. Буквально накануне СМИ пестрели заголовками о грядущей «гибели цивилизации», а один из израильских телеканалов даже запустил обратный отсчет до этого судьбоносного момента, однако ничего не произошло. Все громкие обещания Трампа остались пшиком. Ормузский пролив по-прежнему остается закрытым для «недружественных» Ирану стран, а сам глава Белого дома представил новую версию развития событий.
Трамп заявил, что любезно согласился на двухнедельное перемирие и готов прекратить удары по Ирану, если тот откроет Ормузский пролив. По его словам, переговоры о мирном урегулировании продвинулись и за это время стороны придут к соглашению.
«По итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром (пакистанский военный деятель - прим. НСН) я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня», - заявил Трамп. Накануне он пугал, что может уничтожить весь Иран «за одну ночь», которая может наступить «уже завтра».
Однако у Ирана другая версия случившегося. В Тегеране уже заявило о «великой победе».
«Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из 10 пунктов», - говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.
По утверждению иранской стороны, США согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, разрешить обогащение урана, снять санкции и вывести войска из ближневосточного региона.
Это заявление растиражировали и некоторые американские СМИ, вызвав гневную реакцию Трампа, указавшего на «нигерийские фейки».
«Предполагаемое заявление (Ирана о победе над США – прим. НСН), опубликованное CNN World News, является мошенничеством, что прекрасно известно CNN (…) оно связано с фейковым новостным сайтом из Нигерии», - написал глава Белого дома в соцсетях.
Планируется, что переговоры делегаций США и Ирана состоятся в пакистанском Исламабаде 10 апреля. Предложенный Ираном план из 10 пунктов Трамп назвал рабочей основой переговоров.
КИТАЙСКИЙ СЛЕД: КТО УСПОКОИЛ США С ИРАНОМ
Мир заинтригован подобным развитием событий. С одной стороны, многие громкие заявления президента США так и оставались «воздухом», с другой заявления Ирана об условиях, на которые согласился Трамп, также выглядят неправдоподобными. На этом фоне The New York Times утверждает, что кровавой бойни удалось избежать благодаря Китаю: тот сначала действовал через посредников, а потом уже и напрямую.
«Иран принял предложение Пакистана о двухнедельном прекращении огня после отчаянных дипломатических усилий Пакистана и вмешательства в последнюю минуту со стороны Китая — ключевого союзника, который призвал Иран проявить гибкость и разрядить напряженность», - утверждает издание.
Вместе с тем, США уже неединожды атаковали Иран во время переговоров, так что ставить точку в этой истории пока рано.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Ормузский пролив может быть открыт в течение двух недель.
«В течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен, благодаря координации с Вооруженными силами Ирана и с должным учетом технических ограничений», - написал он в соцсетях.
Со своей стороны, американское информагентство Associated Press утверждает, что Иран и Оман, находящиеся на севером и южном берегах Ормузского пролива, будут брать плату за проход там судов.
«План двухнедельного прекращения огня включает в себя разрешение Ирану и Оману взимать плату с судов, следующих через Ормузский пролив», - пишет АР.
Тем временем, Израиль продолжает накалять вроде бы успокоившуюся ситуацию. Так, издание Times of Israel отмечает, что Иран якобы согласился открыть Ормузский пролив, отказавшись от всех своих требований.
«Иран отказался от своих требований и уступил требованию открыть пролив на фоне массового разрушения инфраструктуры режима с начала войны и особенно в последние дни», - утверждают журналисты.
Ну а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что «двухнедельное прекращение огня не распространяется на Ливан». При этом атаки Ливана могут вынудить Иран вновь ответить Израилю, опасаются СМИ.
