МИР ВМЕСТО УЛЬТИМАТУМА: «КОНЕЦ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Ультиматум США Ирану истек в три часа ночи по Москве. Буквально накануне СМИ пестрели заголовками о грядущей «гибели цивилизации», а один из израильских телеканалов даже запустил обратный отсчет до этого судьбоносного момента, однако ничего не произошло. Все громкие обещания Трампа остались пшиком. Ормузский пролив по-прежнему остается закрытым для «недружественных» Ирану стран, а сам глава Белого дома представил новую версию развития событий.

Трамп заявил, что любезно согласился на двухнедельное перемирие и готов прекратить удары по Ирану, если тот откроет Ормузский пролив. По его словам, переговоры о мирном урегулировании продвинулись и за это время стороны придут к соглашению.

«По итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром (пакистанский военный деятель - прим. НСН) я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня», - заявил Трамп. Накануне он пугал, что может уничтожить весь Иран «за одну ночь», которая может наступить «уже завтра».

Однако у Ирана другая версия случившегося. В Тегеране уже заявило о «великой победе».

«Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из 10 пунктов», - говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

По утверждению иранской стороны, США согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, разрешить обогащение урана, снять санкции и вывести войска из ближневосточного региона.

Это заявление растиражировали и некоторые американские СМИ, вызвав гневную реакцию Трампа, указавшего на «нигерийские фейки».

«Предполагаемое заявление (Ирана о победе над США – прим. НСН), опубликованное CNN World News, является мошенничеством, что прекрасно известно CNN (…) оно связано с фейковым новостным сайтом из Нигерии», - написал глава Белого дома в соцсетях.

Планируется, что переговоры делегаций США и Ирана состоятся в пакистанском Исламабаде 10 апреля. Предложенный Ираном план из 10 пунктов Трамп назвал рабочей основой переговоров.

