Палата общин Британии проголосовала за отсрочку Brexit на три месяца
Нижняя палата парламента Великобритании приняла решение о переносе Brexit на три месяца – до 31 января 2019 года. Об этом сообщает Интерфакс.
Кроме того, в принятом законопроекте предусмотрено обязательное соглашение с Евросоюзом по выходу Британии из его состава.
В поддержку законопроекта высказались 327 члена палаты общин, против проголосовали 299. Отмечается, что следующий этап законопроекта – его рассмотрение Верхней палатой парламента.
В конце августа Борис Джонсон заявил, что Британия выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Минздрав озвучил три главных причины появления рака
- На ВЭФ озвучили самые опасные и безопасные для туристов страны
- Эстонские журналисты обнаружили базу спецназа США на территории страны
- Глава Минздрава Вероника Скворцова проведет прямую линию 13 сентября
- Киев призвал вернуться в Донбасс российских наблюдателей