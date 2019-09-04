Палата общин Британии проголосовала за отсрочку Brexit на три месяца

Нижняя палата парламента Великобритании приняла решение о переносе Brexit на три месяца – до 31 января 2019 года. Об этом сообщает Интерфакс.

Кроме того, в принятом законопроекте предусмотрено обязательное соглашение с Евросоюзом по выходу Британии из его состава.