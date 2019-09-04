Палата общин Британии проголосовала за отсрочку Brexit на три месяца

Нижняя палата парламента Великобритании приняла решение о переносе Brexit на три месяца – до 31 января 2019 года. Об этом сообщает Интерфакс.

Кроме того, в принятом законопроекте предусмотрено обязательное соглашение с Евросоюзом по выходу Британии из его состава.

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В поддержку законопроекта высказались 327 члена палаты общин, против проголосовали 299. Отмечается, что следующий этап законопроекта – его рассмотрение Верхней палатой парламента.

В конце августа Борис Джонсон заявил, что Британия выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах.





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