Джонсон заявил, что Британия выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна покинет Евросоюз в конце октября при любых обстоятельствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.
Отмечается, что такое заявление политик сделал в ходе телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Как пишет агентство, выход Британии из ЕС переносился несколько раз. Изначально страна должна была выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, однако из-за несогласования условия Brexit британским парламентом, выход откладывался.
Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается потратить 100 миллионов фунтов на рекламную кампанию в рамках подготовки к жесткому Брекситу. Что Джонсон пытается добиться дорогостоящей рекламной кампанией в эфире НСН рассказалазаведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина.
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