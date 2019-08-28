Джонсон заявил, что Британия выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна покинет Евросоюз в конце октября при любых обстоятельствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

Отмечается, что такое заявление политик сделал в ходе телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Как пишет агентство, выход Британии из ЕС переносился несколько раз. Изначально страна должна была выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, однако из-за несогласования условия Brexit британским парламентом, выход откладывался.

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается потратить 100 миллионов фунтов на рекламную кампанию в рамках подготовки к жесткому Брекситу. Что Джонсон пытается добиться дорогостоящей рекламной кампанией в эфире НСН рассказалазаведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина.

