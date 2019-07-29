В РАН рассказали, зачем Борису Джонсону тратить миллионы на рекламу Brexit
Заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН рассказала НСН, зачем новый премьер Великобритании запускает самую масштабную рекламную кампанию со времен Второй мировой.
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается потратить 100 миллионов фунтов на рекламную кампанию в рамках подготовки к жесткому Брекситу – выходу Великобритании из Евросоюза без сделки. Как отмечает The Telegraph, в стране готовится самая масштабная рекламная кампания со времен Второй мировой войны. Ранее, сменив на посту главы британского правительства Терезу Мэй, Джонсон обещал вывести Великобританию из ЕС до 31 октября.
Что Джонсон пытается добиться дорогостоящей рекламной кампанией в эфире НСН рассказала заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина (слушайте аудио).
«Он пытается убедить часть населения и политического истеблишмента, которая не считает, что жесткий Brexit – это хорошо, что выход без сделки – это хорошо, в том, что в этом нет ничего страшного. Есть общественное мнение, парламент все-таки должен будет переизбираться. В том числе эта кампания направлена и на депутатов. За это время (с момента референдума 2016 года – прим. НСН) население, которое заинтересовано в этом вопросе, узнало немного больше о том, что такое Европейский союз и что означает выход из него», — отметила эксперт.
Ранее британский парламент трижды отверг соглашение об условиях Брексита, которое Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Собственно, это и стоило ей кресла премьер-министра.
Напомним, что на референдуме о членстве Великобритании в Евросоюзе в 2016 году 51,9 процент британцев поддержали выход страны из ЕС.
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