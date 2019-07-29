В РАН рассказали, зачем Борису Джонсону тратить миллионы на рекламу Brexit

«Он пытается убедить часть населения и политического истеблишмента, которая не считает, что жесткий Brexit – это хорошо, что выход без сделки – это хорошо, в том, что в этом нет ничего страшного. Есть общественное мнение, парламент все-таки должен будет переизбираться. В том числе эта кампания направлена и на депутатов. За это время (с момента референдума 2016 года – прим. НСН) население, которое заинтересовано в этом вопросе, узнало немного больше о том, что такое Европейский союз и что означает выход из него», — отметила эксперт.

Ранее британский парламент трижды отверг соглашение об условиях Брексита, которое Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Собственно, это и стоило ей кресла премьер-министра.

Напомним, что на референдуме о членстве Великобритании в Евросоюзе в 2016 году 51,9 процент британцев поддержали выход страны из ЕС.

