Пакистану предсказали войну на истощение с Афганистаном
У пакистанской армии нет другого варианта, кроме как воевать с талибами до победы, заявил НСН Андрей Серенко.
Афганские талибы (движение «Талибан», запрет которого приостановлен в РФ) поддерживают сепаратистов в Пакистане, поэтому Исламабаду необходимо их победить, иначе они попадут в «кошмарный сон», рассказал руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в беседе с НСН.
Глава минобороны Пакистана Хаваджа Асиф обвинил талибов в экспорте терроризма из Афганистана и заявил о начале открытой войны. По его словам, соседи перестали обращать внимания на интересы афганского народа и превратились в колонию Индии, а Пакистан предпринимает активные ответные меры. Серенко отметил, что этого стоило ожидать.
«Заявление неудивительно, потому что Пакистан сначала надеялся на медовый месяц в отношениях с афганскими талибами, когда они пришли к власти. Исламабад справедливо воспринимал возвращение талибов как свой успех. Пакистанские спецслужбы — это папа и мама афганских талибов. Они помогли им в трудные времена становления в 1990-е годы, помогали им выживать в 2010-е годы, вели переговоры с американцами. Но эта сила вышла из-под его контроля и стала активно помогать пакистанскому “Талибану”, которое провозгласило своей задачей борьбу с армией Пакистана и его силовыми структурами и поставила своей целью свержение режима Исламской Республики в Пакистане. Афганские и пакистанские талибы связаны, так как они боевые товарищи и представители одного народа — пуштунов. Поэтому “Талибан” не может отказаться от поддержки своих пакистанских союзников, иначе власть самого движения в Афганистане может оказаться под угрозой», — указал он.
Серенко добавил, что у Исламабада имеется только один план, который может принести ему успех в войне.
«Единственный вариант, который есть у Пакистана — это война на истощение, что предполагает длительные боевые действия. Каждый день выматывать боевой потенциал противника в пограничных боях и наносить удары по объектам военной инфраструктуры — это стратегия Исламабада. Но она займет не меньше 10 месяцев. Если конфликт закончится в ближайшие дни, то победу будет праздновать афганский “Талибан” и скажет, что ядерная держава так и не смогла одержать победу над великими воинами джихада. Есть ли надежда, что Пакистан решит задачу и разгромит “Талибан”? У них нет другого варианта. Если они будут затягивать решение проблемы, то может сбыться один из самых кошмарных снов — Пакистан окажется зажат в рамках двух фронтов между Индией и Афганистаном, которые смогут координировать боевые действия против Исламабада», — подчеркнул он.
Ранее Серенко объяснил НСН, почему «Талибан» не стремится контролировать все группировки в движении.
