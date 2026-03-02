Афганские талибы (движение «Талибан», запрет которого приостановлен в РФ) поддерживают сепаратистов в Пакистане, поэтому Исламабаду необходимо их победить, иначе они попадут в «кошмарный сон», рассказал руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в беседе с НСН.

Глава минобороны Пакистана Хаваджа Асиф обвинил талибов в экспорте терроризма из Афганистана и заявил о начале открытой войны. По его словам, соседи перестали обращать внимания на интересы афганского народа и превратились в колонию Индии, а Пакистан предпринимает активные ответные меры. Серенко отметил, что этого стоило ожидать.