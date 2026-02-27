Пакистан объявил о начале «открытой войны» правительству талибов в Афганистане

Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил в соцсети X о начале «открытой войны» правительству талибов в Афганистане.

СМИ: Пакистан нанёс авиаудар по столице Афганистана

«Теперь мы будем вести с вами открытую войну», — заявил он. Министр указал, что правительство талибов привлекло «террористов со всего мира» и экспортирует терроризм.

Ранее стало известно, «Талибан» захватывает блокпосты в ответ на авиаудары в районе Шах‑Кот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA/ТАСС
ТЕГИ:ВойнаИндияПакистан

Горячие новости

Все новости

партнеры