Пакистан объявил о начале «открытой войны» правительству талибов в Афганистане
27 февраля 202606:17
Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил в соцсети X о начале «открытой войны» правительству талибов в Афганистане.
«Теперь мы будем вести с вами открытую войну», — заявил он. Министр указал, что правительство талибов привлекло «террористов со всего мира» и экспортирует терроризм.
Ранее стало известно, «Талибан» захватывает блокпосты в ответ на авиаудары в районе Шах‑Кот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
