Депутаты предложили отменить штраф за случайную утерю паспорта

Фракция «Новые Люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направила главе МВД Владимиру Колокольцеву предложение отменить административный штраф за неумышленную утрату паспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В обращении парламентарии указали, что считают необходимым скорректировать постановление правительства от 23.12.2023 № 2267. Речь идет об уточнении нормы об обязанности бережно хранить паспорт и о правовых последствиях его утраты. Авторы инициативы предлагают исключить привлечение к административной ответственности в случаях, когда нет доказательств умышленного уничтожения или порчи документа.

Кроме того, депутаты считают нужным подготовить поправки в статью 19.16 КоАП РФ, чтобы убрать штраф за неосторожную потерю или повреждение паспорта.

По мнению инициаторов, сейчас гражданин, утративший документ из-за кражи, случайной потери или иных обстоятельств, обязан не только заплатить госпошлину за выдачу нового паспорта в размере 1500 рублей, но и может быть оштрафован. Такая практика, считают они, выглядит избыточной и не учитывает степень вины человека, передает «Радиоточка НСН».

