Депутаты предложили отменить штраф за случайную утерю паспорта

Фракция «Новые Люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направила главе МВД Владимиру Колокольцеву предложение отменить административный штраф за неумышленную утрату паспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В обращении парламентарии указали, что считают необходимым скорректировать постановление правительства от 23.12.2023 № 2267. Речь идет об уточнении нормы об обязанности бережно хранить паспорт и о правовых последствиях его утраты. Авторы инициативы предлагают исключить привлечение к административной ответственности в случаях, когда нет доказательств умышленного уничтожения или порчи документа.