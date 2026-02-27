В Афганистане заявили о завершении военной операции против Пакистана
Министерство обороны Афганистана объявило о завершении военной операции против Пакистана. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее вооруженные силы Афганистана в ответ на бомбардировки Пакистана начали масштабные наступательные операции в отношении центров и объектов пакистанских сил вдоль линии Дюранда, разграничивающей государства. Боевые действия велись в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия, Пактика, пишет Ura.ru.
«В полночь по прямому приказу начальника штаба вооруженных сил Исламского Эмирата военная операция успешно завершилась», - заявили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что Афганистан нанес решительные удары по военным постам Пакистана в провинциях на востоке и юго-востоке. Противник потерял 55 человек, также были захвачены две военные базы и 19 постов, крупный склад боеприпасов и снаряжения. Силы Афганистана взяли в плен несколько солдат противника.
При этом в ходе боевых действий погибли восемь афганских военных, 13 пострадали, ранения также получили 13 афганских мирных жителей.
Минобороны Афганистана подчеркнуло, что оперативные цели военных достигнуты «с точностью и отвагой».
Горячие новости
- В Белгороде 60 тысяч человек остались без электричества из-за ракетного обстрела
- Посольство России: Польша может не пустить россиян с действующим шенгеном
- «Свободных ниш нет»: Зарубежные продавцы отобрали покупателей на российских маркетплейсах
- В Афганистане заявили о завершении военной операции против Пакистана
- Владелец бренда Le Petit Marseillais зарегистрировал товарный знак в РФ
- МВД предложило расширить круг лиц, которые могут выполнять обязанности полиции
- «Террористический зоопарк»: Пакистан начал открытую войну с талибами в Афганистане
- В Казахстане при взрыве в кафе погибли семь человек
- За ночь над Россией сбили 95 украинских беспилотников
- В Петербурге зампреда правления «Газпром нефти» Джалябова задержали за взятки