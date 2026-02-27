В Афганистане заявили о завершении военной операции против Пакистана

Министерство обороны Афганистана объявило о завершении военной операции против Пакистана. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее вооруженные силы Афганистана в ответ на бомбардировки Пакистана начали масштабные наступательные операции в отношении центров и объектов пакистанских сил вдоль линии Дюранда, разграничивающей государства. Боевые действия велись в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия, Пактика, пишет Ura.ru.

«В полночь по прямому приказу начальника штаба вооруженных сил Исламского Эмирата военная операция успешно завершилась», - заявили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что Афганистан нанес решительные удары по военным постам Пакистана в провинциях на востоке и юго-востоке. Противник потерял 55 человек, также были захвачены две военные базы и 19 постов, крупный склад боеприпасов и снаряжения. Силы Афганистана взяли в плен несколько солдат противника.

При этом в ходе боевых действий погибли восемь афганских военных, 13 пострадали, ранения также получили 13 афганских мирных жителей.

Минобороны Афганистана подчеркнуло, что оперативные цели военных достигнуты «с точностью и отвагой».

