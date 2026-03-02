Депутат предупредил о риске дефицита нефти в Европе из-за Ормузского пролива

Возможная блокада Ормузского пролива может привести к перебоям с поставками нефти в Европу, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его оценке, ситуация осложняется действующими антироссийскими санкциями.

Парламентарий отметил, что в случае закрытия пролива танкеры с нефтью, предназначенной для европейских стран, окажутся заблокированы.