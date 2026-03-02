Депутат предупредил о риске дефицита нефти в Европе из-за Ормузского пролива
Возможная блокада Ормузского пролива может привести к перебоям с поставками нефти в Европу, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его оценке, ситуация осложняется действующими антироссийскими санкциями.
Парламентарий отметил, что в случае закрытия пролива танкеры с нефтью, предназначенной для европейских стран, окажутся заблокированы.
Он считает, что это подчеркнет уязвимость нынешних логистических маршрутов, по которым топливо поступает в Европу после разрыва энергетических связей с Россией.
Толмачев также выразил мнение, что США будут стремиться не допустить ослабления доллара при любом развитии событий. При этом он полагает, что именно европейские страны в большей степени столкнутся с последствиями возможных ограничений судоходства в регионе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Милонов назвал беременность лучшим подарком на 8 Марта
- «Потеряют миллиард»: Во сколько обойдется облет авиакомпаниями Ирана и Израиля
- Депутат предупредил о риске дефицита нефти в Европе из-за Ормузского пролива
- Трамп заявил, что США ликвидировали военное руководство Ирана за час
- КСИР заявил об уничтожении «оставшихся» объектов ВМС США в Бахрейне
- Пакистану предсказали войну на истощение с Афганистаном
- При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали семь человек, введен режим ЧС
- Депутаты предложили отменить штраф за случайную утерю паспорта
- «Березка» и «Матрешка»: Застройщики начнут использовать только русские названия
- КСИР объявил о новой волне ударов против США и Израиля