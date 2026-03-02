Депутат предупредил о риске дефицита нефти в Европе из-за Ормузского пролива

Возможная блокада Ормузского пролива может привести к перебоям с поставками нефти в Европу, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его оценке, ситуация осложняется действующими антироссийскими санкциями.

Парламентарий отметил, что в случае закрытия пролива танкеры с нефтью, предназначенной для европейских стран, окажутся заблокированы.

«России пока выгодно»: Удары Ирана по НПЗ взвинтят цены на нефть до 100 долларов

Он считает, что это подчеркнет уязвимость нынешних логистических маршрутов, по которым топливо поступает в Европу после разрыва энергетических связей с Россией.

Толмачев также выразил мнение, что США будут стремиться не допустить ослабления доллара при любом развитии событий. При этом он полагает, что именно европейские страны в большей степени столкнутся с последствиями возможных ограничений судоходства в регионе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
ТЕГИ:ЕвропаЦены На НефтьИран

