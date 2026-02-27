«Террористический зоопарк»: Пакистан начал открытую войну с талибами в Афганистане
Глава Минобороны Пакистана объявил «кровавую войну», нанесены авиаудары по военным объектам в Афганистане, Афганистан наносит масштабные удары в ответ.
Вооруженные столкновения в приграничной зоне между Пакистаном и Афганистаном не смогли стихнуть за несколько дней и перерастают в настоящий конфликт.
Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф в соцсети X сообщил о начале «открытой войны» правительству талибов (движение «Талибан» было запрещено в России как террористическое, Верховный суд приостановил запрет) в Афганистане.
«Теперь мы будем вести с вами открытую войну. Теперь это будет кровавая война», — заявил он.
Министр указал, что правительство талибов привлекло «террористов со всего мира» и экспортирует терроризм, а также отняло у женщин права, которые им дает ислам. По его словам, Афганистан был превращен в колонию и марионетку Индии:
«Наше терпение достигло предела. Теперь это открытая конфронтация. Теперь будут предприняты решительные действия. Армия Пакистана не прибыла из-за океана — мы ваши соседи, и мы хорошо знаем вашу реальность».
Ситуация выглядит напряженной еще и на фоне того, что Пакистан — ядерная держава с 1998 года, страна обладает оценочным арсеналом около 170 боеголовок.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В минувшие выходные Пакистан также нанес авиаудары по Афганистану, утверждается, что было уничтожено не менее 80 боевиков. Это и стало первым витком эскалации.
24 февраля на пакистано-афганской границе произошли вооруженные столкновения между пограничниками. Стороны обвинили друг друга в провокациях, завязался бой, затем ситуация нормализовалось.
Но 26 февраля между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули новые вооружённые столкновения на приграничной территории. «Талибан» объявил о переходе в наступление вдоль границы, в том числе по непризнанной линии Дюранда, захвачены 17 пакистанских КПП. Пакистанцы ответили огнём из миномётов и ствольной артиллерии, а также нанесли удар по Кабулу.
Пакистан нанёс авиационный удар по столице Афганистана минувшей ночью, сообщает Telegram-канал Mash. Взрыв раздался в Кабуле, возле афганского президентского дворца началась стрельба. Истребители атаковали военный корпус талибов в Дарул-Аман. Пакистан начал массированные удары по Афганистану, уничтожив склад боеприпасов талибов и больше 30 единиц техники. Афганская сторона заявила о сбитом пакистанском F-16.
После ударов по Кабулу начались атаки на Кандагар и Пактию.
К утру 27 февраля военные эксперты сообщают, что масштаб боестолкновений между Афганистаном и Пакистаном быстро растет. Противоборствующие стороны используют ствольную артиллерию, РСЗО и пулемёты, есть сообщения о заходах пехоты в Афганистан и наоборот.
Число убитых при столкновениях афганских бойцов возросло до 133, утверждает пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по связям с иностранными СМИ Мошарраф Заиди. По его данным, ранены еще около 200. Минимум 55 человек убиты у Пакистана, есть раненые среди мирного населения.
СУТЬ КОНФЛИКТА
Афганистан и Пакистан c 1947 года, когда второй получил независимость после раздела Британской Индии, ведут пограничный спор. Граница между двумя странами проходит по так называемой линии Дюранда.
9 октября 2025 года вновь обострился «исторический» вооруженный конфликт. Страны бомбили друг друга в течение шести дней, но потом заключили 48-часовое перемирие, договорившись о начале переговорного процесса об установлении мира. Однако 15 октября стало известно, что на афгано-пакистанской границе вновь произошли столкновения.
18 октября стороны договорились о прекращении огня по итогам переговоров в Дохе при посредничестве Катара и Турции.
При этом уже 26 октября министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил, что страна готова к «открытой войне» с Афганистаном, если переговорный процесс будет сорван.
Территориальный вопрос усложняется тем, что Исламабад обвиняет Кабул в бездействии против вооруженных группировок, совершающих нападения в Пакистане, правительство талибов это отрицает.
Афганский «Талибан» собирает в себе много террористических группировок, в значительной степени они самостоятельные, автономные, иногда даже враждуют, контролировать их невозможно, объяснял НСН руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.
«Сейчас внутри минимум 20 группировок, это только по официальным данным, контролировать такой террористический зоопарк очень сложно. Они и не особо хотят что-то контролировать, это элемент устрашения соседей в регионе», - заключил он.
ЧЕГО ЖДАТЬ
Конфликт между Кабулом и Исламабадом крайне непредсказуем, его можно назвать самым серьезным столкновением в регионе за последние 20 лет, говорил в эфире НСН Андрей Серенко.
«Конфликт непредсказуемый: он может возникнуть ни из чего внезапно и также внезапно прекратиться, без каких-либо уроков или выводов для воюющих сторон. То есть просто перестанут стрелять на какое-то время, и при этом все предпосылки для продолжения противостояния сохранятся. Кроме того, этот конфликт становится важным и главным инструментом дестабилизации всего региона», - отметил он.
Помимо всего прочего, эксперт предрек втягивание сторонних игроков в конфликт Кабула и Исламабада.
«Страны региона не готовы к решению задач такого рода. Никакие региональные площадки явно сегодня не используются для того, чтобы остановить эту эскалацию. Индия не может повлиять на ситуацию, так как является гипотетическим противником Пакистана. Китай же теоретически мог бы выступить в таком амплуа, однако пока не торопится. Россия тоже молчит. С учетом в принципе растущей активности американцев и стран Европейского Союза, в регионе могут оживиться внерегиональные игроки, которые воспользуются вот этой ситуацией нестабильности и неспособностью региона самостоятельно решить свои проблемы», — заключил эксперт.
Россия традиционно занимает нейтральную позицию в пограничном конфликте между Афганистаном (под управлением Талибана) и Пакистаном, выступая за мирное решение и прекращение огня.
