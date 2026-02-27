Вооруженные столкновения в приграничной зоне между Пакистаном и Афганистаном не смогли стихнуть за несколько дней и перерастают в настоящий конфликт.

Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф в соцсети X сообщил о начале «открытой войны» правительству талибов (движение «Талибан» было запрещено в России как террористическое, Верховный суд приостановил запрет) в Афганистане.

«Теперь мы будем вести с вами открытую войну. Теперь это будет кровавая война», — заявил он.

Министр указал, что правительство талибов привлекло «террористов со всего мира» и экспортирует терроризм, а также отняло у женщин права, которые им дает ислам. По его словам, Афганистан был превращен в колонию и марионетку Индии:

«Наше терпение достигло предела. Теперь это открытая конфронтация. Теперь будут предприняты решительные действия. Армия Пакистана не прибыла из-за океана — мы ваши соседи, и мы хорошо знаем вашу реальность».

Ситуация выглядит напряженной еще и на фоне того, что Пакистан — ядерная держава с 1998 года, страна обладает оценочным арсеналом около 170 боеголовок.