При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали семь человек, введен режим ЧС

В Новороссийске после удара беспилотников ВСУ пострадали семь человек, среди них 15-летний подросток. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр Андрей Кравченко.

По его данным, пять пострадавших госпитализированы в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Среди раненых — подросток, получивший осколочное ранение ноги, а также 67-летняя женщина. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Терминал загорелся после атаки БПЛА в Новороссийске

Кравченко уточнил, что посетил двух пострадавших в городской больнице №1. Он отметил, что они находятся под наблюдением врачей.

По предварительной информации, повреждения получили восемь многоквартирных домов, девять частных домовладений и три детских сада. На месте продолжают работать оперативные службы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
