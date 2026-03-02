При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали семь человек, введен режим ЧС

В Новороссийске после удара беспилотников ВСУ пострадали семь человек, среди них 15-летний подросток. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр Андрей Кравченко.

По его данным, пять пострадавших госпитализированы в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Среди раненых — подросток, получивший осколочное ранение ноги, а также 67-летняя женщина. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.