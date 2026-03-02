Трамп заявил, что США ликвидировали военное руководство Ирана за час

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция по ликвидации военного руководства Ирана заняла около часа, хотя первоначально на нее отводили четыре недели. Об этом он сказал в Белом доме.

По словам главы государства, американская сторона планировала, что на устранение иранских военных руководителей потребуется почти месяц. Однако, как утверждает Трамп, задача была выполнена значительно быстрее.