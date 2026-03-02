Трамп заявил, что США ликвидировали военное руководство Ирана за час
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция по ликвидации военного руководства Ирана заняла около часа, хотя первоначально на нее отводили четыре недели. Об этом он сказал в Белом доме.
По словам главы государства, американская сторона планировала, что на устранение иранских военных руководителей потребуется почти месяц. Однако, как утверждает Трамп, задача была выполнена значительно быстрее.
Эскалация конфликта продолжается с 28 февраля, когда Израиль при поддержке США начал операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп тогда заявлял о намерении уничтожить ракетную промышленность республики. В ходе боевых действий погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
После этого Тегеран объявил о начале ответной кампании. Иранские военные запустили ракеты и беспилотники по американским объектам в странах Персидского залива, «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Милонов назвал беременность лучшим подарком на 8 Марта
- «Потеряют миллиард»: Во сколько обойдется облет авиакомпаниями Ирана и Израиля
- Депутат предупредил о риске дефицита нефти в Европе из-за Ормузского пролива
- Трамп заявил, что США ликвидировали военное руководство Ирана за час
- КСИР заявил об уничтожении «оставшихся» объектов ВМС США в Бахрейне
- Пакистану предсказали войну на истощение с Афганистаном
- При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали семь человек, введен режим ЧС
- Депутаты предложили отменить штраф за случайную утерю паспорта
- «Березка» и «Матрешка»: Застройщики начнут использовать только русские названия
- КСИР объявил о новой волне ударов против США и Израиля