КСИР заявил об уничтожении «оставшихся» объектов ВМС США в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции сообщил, что нанес удары по объектам военно-морского флота США в Бахрейне и уничтожил их. Об этом говорится в заявлении, опубликованном агентством Fars.

В тексте утверждается, что «оставшиеся объекты» американских ВМС были поражены 6 беспилотниками. По версии КСИР, цели были уничтожены.