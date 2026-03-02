КСИР заявил об уничтожении «оставшихся» объектов ВМС США в Бахрейне
Корпус стражей исламской революции сообщил, что нанес удары по объектам военно-морского флота США в Бахрейне и уничтожил их. Об этом говорится в заявлении, опубликованном агентством Fars.
В тексте утверждается, что «оставшиеся объекты» американских ВМС были поражены 6 беспилотниками. По версии КСИР, цели были уничтожены.
Эскалация конфликта продолжается с 28 февраля, когда Израиль при поддержке США начал операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп тогда заявлял о намерении уничтожить ракетную промышленность республики. В ходе боевых действий погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
После этого Тегеран объявил о начале ответной кампании. Иранские военные запустили ракеты и беспилотники по американским объектам в странах Персидского залива, «Радиоточка НСН».
