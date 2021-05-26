КГБ Белоруссии обвинил Протасевича в участии в боевых действиях на Донбассе

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что задержанный основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич участвовал в качестве наемника в боевых действиях батальона «Азов» (запрещен в России) на юго-востоке Украины.

Соответствующее заявление Тертеля разместило в своем Telegram белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наёмника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона «Азов»), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины», - отмечает председатель КГБ.

По его словам, это не только данные следствия, но и широко доступные факты, «изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича».

Тертель заявил, что создатель NEXTA активно применял боевой опыт, став организатором и координатором массовых беспорядков в Белоруссии.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершал полет из Афин в Вильнюс. Когда лайнер находился в небе над Белоруссией, диспетчер сообщил пилотам о предположительном минировании самолета и рекомендовал сесть в Минске. ВВС Белоруссии якобы для сопровождения подняли в воздух истребитель МиГ-29. После приземления белорусские силовики задержали создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим рейсом, а также его подругу, россиянку Софью Сапегу.

Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды. Его наказание может составить до 15 лет лишения свободы, хотя изначально СМИ допускали возможность применения в его отношения смертной казни.

Сапегу арестовали на два месяца. Ей может грозить до 12 лет тюрьмы.

