Воздушная блокада отменяется? Путин расспросит Лукашенко об инциденте с самолетом Ryanair

Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало авиаперевозчиков приостановить полеты в небе над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске в минувшее воскресенье, после которой был задержан сооснователь оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его спутница. Также Евросовет запретил белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство и садиться в своих аэропортах.

В четверг объявили об обходе неба над Белоруссией латвийская airBaltic, нидерландская KLM, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS, немецкая Lufthansa. Запрет на авиасообщение с республикой ввела Литва и Украина. Аэропорты Европы перестали принимать самолеты белорусского перевозчика «Белавиа», а Белоруссия в ответила на это закрытием сообщения с Великобританией, Францией, Швецией, Украиной и Литвой до конца октября.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» о том, что запрет летать над Белоруссией может отнять у россиян самый короткий «кривой путь» на Украину.

«Если Украина присоединится к этим санкциям и введет запрет на полеты «Белавиа» над своей территорией, то это будет означать, что аэропорт «Минск-2», который последние семь лет использовался в качестве транзитного между Москвой и Киевом, прекратит свое существование», - отметил политолог.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся сегодня в Сочи на фоне начавшейся воздушной блокады. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне сообщил, что встреча была запланирована еще до инцидента с самолетом Ryanair и что в основном повестка будет экономическая. Вместе с тем он не исключил, что произошедшее будет обсуждаться.

Кремль рассчитывает, что Лукашенко детально проинформирует Путина об обстоятельствах и причинах произошедшего с ирландским лайнером, который следовал из Афин в Вильнюс, но был вынужден экстренно сесть в минском аэропорту из-за ложного сообщения о минировании. На борту самолета находился сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками вместе со своей спутницей, россиянкой Софией Сапегой. На допросе девушка заявила, что администрирует Telegram-канал «Черная книга Беларуси», в котором раскрываются личные данные сотрудников ОВД республики. По словам Пескова, судьба россиянки также будет затрагиваться во время встречи Путина и Лукашенко.

