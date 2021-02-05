«Отсутствие нормальности». Лавров назвал главную проблему в отношениях РФ и ЕС

«Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве», - сказал Лавров, добавив, что такую ситуацию считает нездоровой, не приносящей никому блага.

Лавров добавил, что Россия готова «отвечать на любые вопросы», передает RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Европе и России следует подходить к диалогу друг с другом по-честному и «избавиться от фобий прошлого».

