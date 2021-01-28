В Германии призвали полностью отменить санкции против России

С 2014 года европейский бизнес потерял миллиарды евро из-за санкций, введенных в отношении России. Речь об этом шла на пленарном заседании бундестага, где обсуждался вопрос замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство экономики и энергетики ФРГ.

Отмечается, что с 2014 года такие меры были приняты в отношении активов и средств на сумму около 1,8 миллиона евро, а торговый оборот между Германией и Россией упал с 67,7 млрд евро в 2014 году до 48 млрд евро в 2016-ом.