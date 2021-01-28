В Германии призвали полностью отменить санкции против России

С 2014 года европейский бизнес потерял миллиарды евро из-за санкций, введенных в отношении России. Речь об этом шла на пленарном заседании бундестага, где обсуждался вопрос замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство экономики и энергетики ФРГ.

Отмечается, что с 2014 года такие меры были приняты в отношении активов и средств на сумму около 1,8 миллиона евро, а торговый оборот между Германией и Россией упал с 67,7 млрд евро в 2014 году до 48 млрд евро в 2016-ом.

Путин: Россия и Европа должны вернуться к позитивной повестке дня

По мнению депутата фракции «Альтернатива для Германии» Антона Фризена, эффект от санкций можно считать «плачевным». По его словам, ущерб для немецкого бизнеса стал глобальным, сопровождаясь потерей тысяч рабочих мест, передает РИА ФАН.

Фризен заявил, что его партия предлагает отменить полностью отменить санкции в отношении России. Политик полагает, что это положительно отразится на немецкой экономике.

Накануне в ходе выступления на Давосском экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Европа должны вернуться к позитивной повестке дня, сообщает телеканал «360». По его словам, Европа и Россия должны быть вместе.


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Фото: bundestag.de
ТЕГИ:Санкции ЕСГермания
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