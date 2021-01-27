Путин: Россия и Европа должны вернуться к позитивной повестке дня

Президент России Владимир Путин заявил, что Европе и России следует подходить к диалогу друг с другом по-честному и «избавиться от фобий прошлого», сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что необходимо отказаться от использования во внутриполитических процессах «проблем, которые нам достались из прошлых веков».

«Если мы сможем подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то нас ждет, безусловно, позитивный этап наших отношений», - подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что Россия к этому готова, однако должна быть взаимность, ибо «любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в начале февраля, по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, посетит в Москву, передаёт RT. По его словам, в ходе своего визита он планирует обсудить с российскими властями подготовку к дискуссии на саммите ЕС в марте.

