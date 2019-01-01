Политологи поспорили о «социальном взрыве» в России
Директор Центра политологических исследований Финансового университета и глава совета Экспертного института социальных исследований рассказали в эфире НСН, стоит ли бояться «социального взрыва».
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе «социального взрыва» в России в случае продолжения падения уровня жизни. По его словам, в стране на сегодняшний день около 12,5 млн граждан живут за чертой бедности. При этом проблемой российской экономики Кудрин назвал не снижение цен на нефть и не санкции. «Наши внутренние проблемы, наше неумение провести, или неспособность, или неготовность, может, отсутствие политической воли к некоторым шагам», — заявил глава Счетной палаты. Кудрин пояснил, что пока России нужны преобразования, ситуация в экономике будет развиваться в обратном направлении. В качестве примера он привел увеличение доли государства в экономике, снижение конкуренции и частной инициативы.
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин заявил в эфире НСН, что предлагаемый план председателя Счетной палаты напоминает идею перестройки.
«Фактически звучит идея “Перестройки 2.0”. Такую идею открыто озвучил глава РСПП господин Шохин на питерском форуме, но неформально, без конкретного указания, на стороне этой группы выступил, в том числе, и господин Кудрин. Речь идет не о каких-то тактических моментах, которые завязаны на конкретные цифры, а о стратегическом курсе развития страны. По большому счету, проблемы любой политической социально-экономической системы в первую очередь лежат внутри страны. Есть, “условные либералы”, которые считают, что проблемы в стране обусловлены, в первую очередь, системными внутренними проблемами и их можно устранить с помощью активной внутренней политики в социально-экономической сфере. Либералы считают, что нужно совершать системные изменения. И в дискуссию на стороне этой группы включился как раз и господин Кудрин. Он пытается донести такую точку зрения до руководства страны», - объяснил он.
В свою очередь глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН подверг сомнению взаимосвязь бедности граждан с проблемой экономического роста. По его словам, ключевая проблема кроется в излишнем регулировании.
«Я бы не объединял механические проблемы бедности, борьбы с ней и проблему экономического роста. Это ложное объединение! Бедность имеет социально-культурные корни прежде всего. Я думаю, что это комбинация каких-то факторов. Если бы меня как не экономиста спросили, в чем главная проблема, я бы сказал, что в регулировании. Потому что оно очень тяжелое, в нем занято очень много людей, есть очень много документов, кодексов, по которым вынуждены действовать российские предприниматели. Облегчи регулирование и, мне кажется, все будет значительно легче. Даже самая маленькая организация вынуждена содержать специальную бухгалтерию, в то время, как в развитых странах один бухгалтер приходится на несколько десятков мелких бизнесов», - заявил политолог.
Угроза «социального взрыва», о которой рассказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, также вызвала разногласия у политологов. По мнению Павла Салина, угроза такого развития событий действительно присутствует. Он заявил, что локальные кризисы в стране за последнее время достигли определенной точки кипения и могут стать причиной общенациональных проблем.
«Во-первых, президент, который является верховным арбитром в данном споре, не настроен на системные изменения. Во-вторых, его больше интересует внешняя политика, чем внутренняя. Но против этой позиции играет усугубление ситуации внутри страны, потому что эти социально-экономические моменты все больше и больше переходят в общественно-политическую сферу. Это заметно по тому уровню напряженности в обществе. Слишком много критических моментов для политической системы возникает в последнее время. За последние полтора месяца минимум три таких потенциально опасных ситуации: катастрофа самолета, которая в силу особенностей информационной повестки не реализовалась как угроза, потом Екатеринбург, потом Голунов. Власти все труднее с этими локальными кризисами бороться. Может возникнуть такая ситуация, когда эти локальные кризисы сольются в общенациональный. Есть риск, что у власти просто не хватит ресурсов этот большой вызов парировать. Скорее всего, именно это имеет в виду господин Кудрин, когда подразумевает “социальный взрыв”», - рассказал он.
Однако, по словам Глеба Кузнецова, общественные волнения происходят в стране с разной частотой и по разным обстоятельствам. Как утверждает политолог, подавляющее большинство из них не носит экономический характер.
«Локально это все происходит: и протесты, и волнения наподобие Шиеса или Екатеринбурга. Страх перед некоей абстракцией под названием “социальный взрыв” мне не очень понятен, потому что общество – живой организм. Где-то люди недовольны одним, где-то другим. Где-то недовольство выходит на улицу. Мы видели, что в Москве происходило вокруг дела Голунова. Темы этого самого социального недовольства, выходящего на улицу, в 99 случаях из 100 не экономические. Люди предъявляют самые разные наборы претензий государству и власти и выстраивать линейную логику “люди беднеют, поэтому завтра произойдет какой-то всероссийский социальный взрыв” странно», - заключил собеседник НСН.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН рассказали, как застой в российской экономике может вылиться в протесты на улицах страны.
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