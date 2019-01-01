Политологи поспорили о «социальном взрыве» в России

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин заявил в эфире НСН, что предлагаемый план председателя Счетной палаты напоминает идею перестройки.

«Фактически звучит идея “Перестройки 2.0”. Такую идею открыто озвучил глава РСПП господин Шохин на питерском форуме, но неформально, без конкретного указания, на стороне этой группы выступил, в том числе, и господин Кудрин. Речь идет не о каких-то тактических моментах, которые завязаны на конкретные цифры, а о стратегическом курсе развития страны. По большому счету, проблемы любой политической социально-экономической системы в первую очередь лежат внутри страны. Есть, “условные либералы”, которые считают, что проблемы в стране обусловлены, в первую очередь, системными внутренними проблемами и их можно устранить с помощью активной внутренней политики в социально-экономической сфере. Либералы считают, что нужно совершать системные изменения. И в дискуссию на стороне этой группы включился как раз и господин Кудрин. Он пытается донести такую точку зрения до руководства страны», - объяснил он.

В свою очередь глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН подверг сомнению взаимосвязь бедности граждан с проблемой экономического роста. По его словам, ключевая проблема кроется в излишнем регулировании.

«Я бы не объединял механические проблемы бедности, борьбы с ней и проблему экономического роста. Это ложное объединение! Бедность имеет социально-культурные корни прежде всего. Я думаю, что это комбинация каких-то факторов. Если бы меня как не экономиста спросили, в чем главная проблема, я бы сказал, что в регулировании. Потому что оно очень тяжелое, в нем занято очень много людей, есть очень много документов, кодексов, по которым вынуждены действовать российские предприниматели. Облегчи регулирование и, мне кажется, все будет значительно легче. Даже самая маленькая организация вынуждена содержать специальную бухгалтерию, в то время, как в развитых странах один бухгалтер приходится на несколько десятков мелких бизнесов», - заявил политолог.