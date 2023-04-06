Путин: Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, сообщает РИА Новости.

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Выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства он подчеркнул, что также Москва и Минск будут расширять сотрудничество в военно-технической сфере.

«Это безусловно отвечает коренным интересам наших стран и народов, по настоящему важно с учётом непростой международной обстановки», - заключил российский лидер.

Ранее Лукашенко на встрече с Путиным в Москве рассказал о реализации 28 программ Союзного государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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