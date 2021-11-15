Пашинян заявил о вторжении войск Азербайджана на территорию Армении
Военные Азербайджана вторглись на территорию Армении с позиций на восточном направлении границы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
Отмечается, что армянский лидер провел несколько встреч и обсуждений с Советом безопасности.
«Предметом обсуждений стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы», - заявил Пашинян на заседании Совбеза.
Как сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на минобороны АР, ночью армянская сторона, в свою очередь, подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Зейлик и Йеллидже Кельбаджарского района. Позиции Азербайджана были обстреляны с позиций в селе Юхары Шорджа Басаркечарского района, утверждается в материале.
Военный конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. Армении и Азербайджану удалось заключить мирный договор только 10 ноября прошлого года при посредничестве России. С тех пор ситуацию в регионе контролируют российские миротворцы.
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