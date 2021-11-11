Оппозиция пытается ворваться в здание правительства Армении. Видео
Сторонники армянской оппозиции предприняли попытку прорваться в здание правительства в центре Еревана. Участники митинга выступают против установления Баку таможенных пунктов на дороге Горис-Капан в Сюникской области.
У здания кабинета министров собрались протестующие и некоторые депутаты блока «Айастан». Как заявил представитель партии «Дашнакцутюн», входящей в блок, власти Армении во главе с «человеком, занимающим пост премьер-министра» (Никол Пашинян – НСН) сдают интересы родины и занимаются «капитулянтством».
По словам оппозиционных депутатов, если столько полицейских, сколько сегодня стянуты к здания правительства, будут стоять в Сюнике на трассе, то никто бы не посмел установить таможенные пункты на армянской территории.
Представители оппозиции заявляют, что установление таможенных пунктов произошло при взаимном согласии между властями Армении и Азербайджана, втайне от армянского общества.
Накануне секретарь Совета безопасности Армен Григорян сообщил, что в полночь азербайджанская сторона должна установить таможенные посты на участке автомобильной дороги Горис-Капан. При этом он подчеркнул, что армянская сторона предпримет ответные действия и также установит таможенные пункты.
Пятый телевизионный канал Армении ведет репортаж от здания правительства в Ереване.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- Правительство Бабиша в Чехии уходит в отставку
- На Украине запретили фильм с Зеленским в роли Наполеона
- Обоюдно острые: В Госдуме пообещали симметричный ответ на санкции ЕС против «Аэрофлота»
- Экс-замминистра просвещения Глушко назначен и.о. ректора Мордовского госуниверситета
- Оппозиция пытается ворваться в здание правительства Армении. Видео
- ФСБ рассекретила данные о подготовке нападения Японии на СССР
- В Москве стартовал третий этап клинического исследования COVID-вакцины для подростков
- 16 машин попали в ДТП на севере Москвы из-за скользкой дороги
- Уральский чиновник предложил не желающим прививаться россиянам уехать из страны
- Запрос о лишении Рашкина иммунитета может поступить в Госдуму на следующей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru