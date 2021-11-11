Оппозиция пытается ворваться в здание правительства Армении. Видео

Сторонники армянской оппозиции предприняли попытку прорваться в здание правительства в центре Еревана. Участники митинга выступают против установления Баку таможенных пунктов на дороге Горис-Капан в Сюникской области.

У здания кабинета министров собрались протестующие и некоторые депутаты блока «Айастан». Как заявил представитель партии «Дашнакцутюн», входящей в блок, власти Армении во главе с «человеком, занимающим пост премьер-министра» (Никол Пашинян – НСН) сдают интересы родины и занимаются «капитулянтством».

По словам оппозиционных депутатов, если столько полицейских, сколько сегодня стянуты к здания правительства, будут стоять в Сюнике на трассе, то никто бы не посмел установить таможенные пункты на армянской территории.

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Представители оппозиции заявляют, что установление таможенных пунктов произошло при взаимном согласии между властями Армении и Азербайджана, втайне от армянского общества.

Накануне секретарь Совета безопасности Армен Григорян сообщил, что в полночь азербайджанская сторона должна установить таможенные посты на участке автомобильной дороги Горис-Капан. При этом он подчеркнул, что армянская сторона предпримет ответные действия и также установит таможенные пункты.

Пятый телевизионный канал Армении ведет репортаж от здания правительства в Ереване.

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Фото: twitter.com/Armenia_Better
ТЕГИ:МитингОппозицияАрмения
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