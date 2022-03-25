«Откровенный разговор»: Джонсон обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу 25 марта обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Украине, сообщили в пресс-службе премьера Британии.
Отмечается, что лидеры обсудили целый ряд вопросов, которые представляют взаимный интерес двух стран, в том числе ситуацию вокруг Украины.
Позиции представителей двух стран по данному вопросу не уточняются, но подчеркивается, что разговор был «откровенным».
Ранее Борис Джонсон обсудил с турецким президентом Тайипом Эрдоганом безопасность в Черноморском регионе. Отмечается, что стороны выразили сильную обеспокоенность конфликтом на территории Украины и его эскалацией. Джонсон и Эрдоган, в частности, обсудили возможность увеличения военной поддержки Украины.
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