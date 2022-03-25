«Откровенный разговор»: Джонсон обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу 25 марта обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Украине, сообщили в пресс-службе премьера Британии.

Отмечается, что лидеры обсудили целый ряд вопросов, которые представляют взаимный интерес двух стран, в том числе ситуацию вокруг Украины.

Позиции представителей двух стран по данному вопросу не уточняются, но подчеркивается, что разговор был «откровенным».