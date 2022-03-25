Джонсон и Эрдоган обсудили безопасность в Черноморском регионе

Британский премьер-министр Борис Джонсон обсудил с турецким президентом Тайипом Эрдоганом безопасность в Черноморском регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Бориса Джонсона.

Отмечается, что стороны выразили сильную обеспокоенность конфликтом на территории Украины и его эскалацией. Джонсон и Эрдоган, в частности, обсудили возможность увеличения военной поддержки Украины.

Ранее Эрдоган выразил готовность продолжать контакты с российским и украинским президентами по завершению саммита НАТО.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ЭрдоганБорис Джонсон
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