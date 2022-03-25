Джонсон и Эрдоган обсудили безопасность в Черноморском регионе
Британский премьер-министр Борис Джонсон обсудил с турецким президентом Тайипом Эрдоганом безопасность в Черноморском регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Бориса Джонсона.
Отмечается, что стороны выразили сильную обеспокоенность конфликтом на территории Украины и его эскалацией. Джонсон и Эрдоган, в частности, обсудили возможность увеличения военной поддержки Украины.
Ранее Эрдоган выразил готовность продолжать контакты с российским и украинским президентами по завершению саммита НАТО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- В ДТП на Ставрополье погибли пять человек
- СМИ: Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве
- Reuters: Трамп подал в суд на Клинтон из-за обвинений в сговоре с РФ
- Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации
- В Парагвае идут массовые беспорядки из-за роста цен на топливо
- Эрдоган выразил готовность продолжать контакты с президентами РФ и Украины
- Минюст признал иноагентами три организации
- Перед квартирой Венедиктова неизвестные устроили антисемитскую акцию
- Под Киевом произошел мощный взрыв
- Москалькова подтвердила обмен пленными с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru