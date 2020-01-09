Отказ президента Эстонии от крымского вина объяснили зависимостью от НАТО
Профессор Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма заявил в эфире НСН, что за отказом президента Эстонии от подаренного вина из Крыма стоит желание «выслужиться» перед ЕС и НАТО.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла подаренные ей на 50-летие российскими дипломатами цветы и шоколад, а вот от крымского вина отказалась. Об этом рассказал российский сенатор Алексей Пушков, предположив, что эстонский президент могла расценить алкогольную часть подарка в качестве «тонкого троллинга»: страны ЕС не признают Крым частью России.
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипломатической академии МИД Иван Сурма в эфире НСН заявил, что в современной дипломатии часто присутствуют определенные элементы «дипломатических шуток».
«Если посмотреть историю международных отношений, то издревле существовали подобные вещи. У дипломатов есть тонкий язык взаимоотношений, который дает понять без лишних слов и официальных заявлений позицию той или иной страны и суть процесса», - отметил он.
Собеседник НСН допустил, что подарок российских дипломатов был с намёком на активную и порой даже агрессивную позицию прибалтийских стран в вопросах взаимоотношений с Россией.
«Их позиция ясна, поскольку они, являясь странами ЕС и союзниками НАТО, обязаны показать свою эффективность в этих интеграционных структурах», - отметил Сурма. По его мнению, отказ Кальюлайд от крымского вина может объясняться как раз стремлением доказать лояльность к ЕС, НАТО, и прежде всего, к Соединенным Штатам.
20 ноября 2019 года спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что его страна требует от России возвращения «эстонских земель». Он дал понять, что в Таллине считают действительным Тартуский мирный договор от 1920 года. Россия и Эстония подписали новый договор о границе в 2014 году, но он пока не ратифицирован. 7 января 2020 года Пыллуаас подтвердил, что правящая коалиция не собирается ратифицировать этот документ.
Член Правления международного Союза российских соотечественников из Таллина Андрей Заренков в эфире НСН тогда предположил, что определенные круги в Эстонии намеренно подняли тему границы, когда стало известно о приглашении президента РФ Владимира Путина в страну в июне 2020 года.
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