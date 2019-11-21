Эстония выпрашивает «уши мертвого осла», чтобы испортить визит Путина

«Приезд Путина - это большое событие, но не только для друзей России в Эстонии, но и для противников нормализации отношений между нашими странами. Удивительно, что эти противники в своих действиях пренебрегают и пользой для самой Эстонии. Ещё одно обстоятельство — на Тартуском мирном договоре в Эстонии строится факт создание национального государства. По мнению местных националистов, ссылки на него нужно вносить в любой документ, чтобы не подвергать сомнению легальность этого договора. Есть и третья причина проявление интереса к теме - глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу на все руки мастер. Он возглавлял и Минобороны, и Минюст страны. На всех постах он говорил о необходимости выставить счёт России за оккупацию. Тема Тартуского договора придаёт ему дополнительное обоснование для его главной идеи – о плате за оккупацию», — отметил Заренков.

Отметим, что Путин отверг любые территориальные притязания прибалтийских республик еще в 2005 году. Тогда о «возвращении» Пыталовского района Псковской области заговорили власти Латвии. В ответ президент РФ заявил, что Рига может получить только «от мертвого осла уши».

Ранее НСН сообщила, что официальный представитель МИД Мария Захарова озвучила позицию ведомства по вопросу территориальных претензий Эстонии к РФ. Захарова отметила, что в ведомстве не раз отмечали, что этот вопрос больше обсуждаться не будет. Представитель ведомства также выразила сожаление, что правительство Эстонии, несмотря на это, продолжает делать провокационные заявления, которые не оказывают положительное влияние на отношения между странами.

Также НСН сообщала, что в Кремле отреагировали на заявление эстонского политика.

