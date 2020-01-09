Пушков рассказал, почему президент Эстонии не взяла вино из Крыма

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла подаренное ей на 50-летие российским посольством крымское вино. Об этом рассказал в Twitter председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, сообщает РЕН ТВ.

Он уточнил, что направленные ей в честь юбилея цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вот бутылку вина вернула, передает RT.

По мнению Пушкова, эстонский лидер могла посчитать такой подарок «тонким троллингом».

Сенатор вспомнил также, что ранее посол одной из стран Евросоюза отказался от его предложения просто попробовать крымское вино, отмечает Ura.ru.

В ноябре 2019 года Эстония вновь подняла тему территориальных претензий к России. Член Правления международного Союза российских соотечественников из Таллина Андрей Заренков в эфире НСН предположил, что пограничная тема намерено поднята определенными кругами после того, как стало известно о приглашении Владимира Путина в Эстонию (президент Кальюлайд направила президенту Путину приглашение посетить всемирный конгресс финно-угорских народов в Эстонии в июне 2020 года - НСН).



