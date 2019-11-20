Таллину аукнется троллинг России
В Дипакадемии МИД РФ рассказали НСН, что выпады Эстонии в отношении России не способствуют выстраиванию нормальных отношений между странами.
Председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть ее «аннексированные земли». Речь идет о 5 процентах территории, которые Россия получила после вхождения Эстонии в состав СССР. Пыллуаас считает, что необходимо вернуться к соглашению 1920 года, когда между РСФСР и Эстонией был заключен Тартуский мирный договор. Согласно ему, Эстония получила земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей. В Facebook спикер эстонского парламента написал, что Таллин «не хочет ни одного квадратного метра российской территории», а «хочет лишь, чтобы наши вернулись». Россия считает, что Тартуский договор утратил свою силу.
В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Эстония ищет поводы для осложнения отношений между государствами. Так она прокомментировала инцидент, связанный с тем, что Таллин запретил вход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
В начале октября было отказано в разрешении пролёта через территорию страны самолёта, на борту которого находился заместитель председателя правительства Российской Федерации. А 5 ноября эстонские власти отказались пропустить в свои территориальные воды российское судно «Академик Примаков».
Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН заявил, что рано или поздно эти недружественные действия могут сыграть критическую роль в отношениях между странами.
«Цель этих провокаций в том и состоит, чтобы раздражать другую сторону. Самое правильное на такие мелкие вещи не реагировать. Но в копилке это все равно остается, и когда в определенный момент будет решаться вопрос критический в ту или иную сторону, это может сыграть негативную роль во взаимоотношениях между странами», — считает Иван Сурма.
Эстония не в первый раз выступает с территориальными претензиями к России. В мае Хенн Пыллуаас уже делал аналогичные заявления. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их «абсолютно неприемлемыми провокационными выпадами». Дипломат также отметила, что «далеко не все в Эстонии заинтересованы в выстраивании нормального добрососедского диалога с нашей страной».
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