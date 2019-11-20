Таллину аукнется троллинг России

В начале октября было отказано в разрешении пролёта через территорию страны самолёта, на борту которого находился заместитель председателя правительства Российской Федерации. А 5 ноября эстонские власти отказались пропустить в свои территориальные воды российское судно «Академик Примаков».

Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН заявил, что рано или поздно эти недружественные действия могут сыграть критическую роль в отношениях между странами.

«Цель этих провокаций в том и состоит, чтобы раздражать другую сторону. Самое правильное на такие мелкие вещи не реагировать. Но в копилке это все равно остается, и когда в определенный момент будет решаться вопрос критический в ту или иную сторону, это может сыграть негативную роль во взаимоотношениях между странами», — считает Иван Сурма.

Эстония не в первый раз выступает с территориальными претензиями к России. В мае Хенн Пыллуаас уже делал аналогичные заявления. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их «абсолютно неприемлемыми провокационными выпадами». Дипломат также отметила, что «далеко не все в Эстонии заинтересованы в выстраивании нормального добрососедского диалога с нашей страной».





