«Отчаянные русофобы»: Политолог предсказал, кто станет следующим генсеком НАТО
Политолог Сергей Судаков раскритиковал кандидатуру экс-премьера Великобритании Терезы Мэй на должность генсека НАТО и предположил, что на этот пост будет назначен самый слабый претендент.
Во главе НАТО может встать более слабый политик, например, представитель Балтики, чтобы выслуживаться, но его действия будут еще более агрессивными по отношению к России, чем сейчас. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил профессор Академии Военных Наук (АВН), политолог, американист Сергей Судаков.
Ранее СМИ сообщили, что на пост генерального секретаря НАТО претендуют сразу несколько европейских политиков, в том числе итальянка Федерика Могерини и экс-премьер Великобритании Тереза Мэй. Судаков заявил, что «должность генсека НАТО становится крайне политической».
«Если раньше им должен был быть исключительно генерал – человек, который имеет непосредственное отношение к военной службе, то сейчас пост генерального секретаря Североатлантического блока – это прежде всего политическая фигура. Назначать на эту должность представителя Великобритании, на мой взгляд, нецелесообразно, потому что при прочих равных невозможно, чтобы представитель когда-то огромной Британской империи, а на сегодняшний день самый мощный союзник США, становился во главе этой организации», - заявил он.
Политолог предположил, что должность генсекретаря НАТО займет самый слабый претендент из предложенных.
«Скорее всего будет действовать механизм перевернутой пирамиды и секретарь будет назначен исключительно из числа стран Северной Европы и малых государств, чтобы более активно выслуживаться. НАТО давно идет по принципу работы от противного: когда назначается наименее сильный претендент. Сейчас это делается в угоду того, что не поддерживаются малые страны, но за счет перевернутой пирамиды нужно создать прецедент их поддержки. Поэтому у Италии шансы получить пост – не высоки, а вот у стран Балтики они очень хорошие. Но здесь все будет зависеть от того, как США захотят разыграть эту карту», - отметил он.
При этом, по его мнению, смена генсекретаря НАТО приведет только к ухудшению отношений между Россией и альянсом.
«Та подборка, которая есть на сегодняшний день – это подборка из отчаянных русофобов. И неважно, кто из них сейчас возглавит НАТО, это ни в коей мере не улучшит отношения с Россией. Она сейчас является цементирующим государством, сплачивающим страны альянса. Все претенденты на пост, начиная от Могерини и заканчивая Терезой Мэй, уже отличились жесткими высказываниями в русофобском направлении. Поэтому мы должны четко осознавать, что курс Большого Североатлантического блока будет направлен на крайне агрессивное поведение в отношении России и разжигание русофобии. Я не ставлю на крупнейших руководителей мощных европейских держав. Моя ставка – на менее значимые политические фигуры, которые будут поддержаны, исходя из принципов толерантности и политкорректности», - заключил Судаков.
Ранее журналисты Владимир Познер и Максим Шевченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявили, что России не нужна война с Украиной, но противостоять Западу по-прежнему придется.
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