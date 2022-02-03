«Не при жизни Путина»: В России оценили вероятность войны с НАТО за Крым
Силовое завоевание Крыма Украиной даже теоретически не произойдет в обозримом будущем, однако Владимир Путин рассматривает долгосрочные варианты развития событий, считает военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
Представители Кремля, рассуждая о войне за Крым с НАТО, говорят о гипотетической ситуации, которая не сможет произойти в обозримом будущем, выразил уверенность военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая националистические настроения в Киеве, нельзя исключать, что Украина в будущем может посягнуть на российский Крым. Об этом он сказал в ходе брифинга в среду, 2 февраля.
«Это было чисто теоретическое предположение президента Путина. Мол, если Украина вступит в НАТО – а все знают, что в НАТО она не вступит в ближайшие 20-30-40 лет – и вот тогда, лет через 50, вдруг может создаться такая теоретическая ситуация, когда они будут уже в НАТО и захотят вернуть Крым, и тогда будет война между Россией и НАТО. Это все теоретические построения, потому что к реальности настоящего времени и обозримого будущего это не имеет отношения. Путин об этом и говорит, что это может случиться так. Это сейчас не имеет практического смысла – для вступления Украины в НАТО все 30 членов альянса должны согласиться с принятием, а сейчас там такого согласия совершенно точно нет. Все это носит теоретический характер, но об этом, наверное, надо думать, правильно сказал президент, мало ли что будет быть. Но это за горизонтом его личной физической жизни, да и многих других тоже. В общем, не в обозримом будущем», - отметил Фельгенгауэр.
По его словам, Украина тоже понимает невозможность силового решения этого вопроса, однако не может отказаться от притязаний на Крым по политическим причинам.
«Они утверждают, что Крым – это их территория, что они ее рано или поздно вернут, и не исключено, что силовым методом, они никакие методы не исключают. В настоящее время возвращение Крыма силовым методом против России носит чисто теоретический характер, об этом Путин и говорил. Они от него не отказываются, но из этого не следует, что они собираются там какую-то войну начинать, тем более что у них там ничего сейчас нет, в данном случае на Перекопе никаких особенных концентраций [войск] нет», - объяснил эксперт.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключил, что если США и дальше продолжат провоцировать Украину на вооруженный конфликт с Россией, то украинская сторона может попытаться забрать себе Крым военным путем. Однако в таком случае ее будет ждать поражение, уверен сенатор.
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