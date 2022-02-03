«Не при жизни Путина»: В России оценили вероятность войны с НАТО за Крым

Представители Кремля, рассуждая о войне за Крым с НАТО, говорят о гипотетической ситуации, которая не сможет произойти в обозримом будущем, выразил уверенность военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая националистические настроения в Киеве, нельзя исключать, что Украина в будущем может посягнуть на российский Крым. Об этом он сказал в ходе брифинга в среду, 2 февраля.

«Это было чисто теоретическое предположение президента Путина. Мол, если Украина вступит в НАТО – а все знают, что в НАТО она не вступит в ближайшие 20-30-40 лет – и вот тогда, лет через 50, вдруг может создаться такая теоретическая ситуация, когда они будут уже в НАТО и захотят вернуть Крым, и тогда будет война между Россией и НАТО. Это все теоретические построения, потому что к реальности настоящего времени и обозримого будущего это не имеет отношения. Путин об этом и говорит, что это может случиться так. Это сейчас не имеет практического смысла – для вступления Украины в НАТО все 30 членов альянса должны согласиться с принятием, а сейчас там такого согласия совершенно точно нет. Все это носит теоретический характер, но об этом, наверное, надо думать, правильно сказал президент, мало ли что будет быть. Но это за горизонтом его личной физической жизни, да и многих других тоже. В общем, не в обозримом будущем», - отметил Фельгенгауэр.