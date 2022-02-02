«50 литовцев не помогут Украине»: Военный эксперт усомнился в успехе кибервойны против РФ
Журналист Анатолий Иванов рассказал НСН, что Литва поставляет Украине вооружение с 2015 года и ждет случая, чтобы насолить России.
Литовские киберподразделения будут скорее нападать на Россию, чем защищать Украину, заявил эксперт в области безопасности, военный журналист Анатолий Иванов Telegram-каналу "Радиоточка НСН".
Ранее сегодня министр обороны Литвы выразил готовность помогать отражать дезинформационные и кибернетические атаки на Киев.
«Если эти подразделения направят на Украину, они будут выполнять и активную функцию. Иначе нет смысла. Буквально на днях премьер-министр Ингрида Шимоните встречалась с европейскими чиновниками, и клятвенно заверяла их, что Вильнюс никогда не откажется от помощи Киеву, в том числе военной. С 2015 года Литва поставляет Украине доставшееся ей в наследство от Советского Союза автоматическое оружие, боеприпасы, тяжелое вооружение, пулемёты КПВТ, в частности, боеприпасы к ним, мины», - отметил Иванов.
По его словам, люди, работающие в подобных структурах на Украине гораздо сильнее литовцев.
«Технически, наверное, литовские подразделения оснащены лучше, но я не думаю, что в данном случае техника может решить всё. Украинцы - это люди, которые читали Гоголя, Салтыкова-Щедрина, и ментально ближе россиянам, чем прибалты», - подчеркнул военный эксперт.
Он сообщил, что в данном случае человеческий фактор вносит решающий характер. Даже если и отправят на Украину 50 литовцев, они вряд ли сделают там какую-либо погоду, считает журналист.
«Что они могут реально? Они могут только, исходя из того, что творится в Литве, обвинять российскую сторону в агрессивности. Называть Россию - азиатской ордой, всё!», - добавил Иванов.
В министерстве обороны Литвы в среду заявили, что кибернетические силы быстрого реагирования могут быть использованы для поддержки Украины.
Ранее литовский политолог Анатолий Иванов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал об опасениях Вильнюса, а также о том, кому и чем выгодно присутствие в стране военнослужащих НАТО.
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