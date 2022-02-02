«50 литовцев не помогут Украине»: Военный эксперт усомнился в успехе кибервойны против РФ

Литовские киберподразделения будут скорее нападать на Россию, чем защищать Украину, заявил эксперт в области безопасности, военный журналист Анатолий Иванов Telegram-каналу "Радиоточка НСН".

Ранее сегодня министр обороны Литвы выразил готовность помогать отражать дезинформационные и кибернетические атаки на Киев.

«Если эти подразделения направят на Украину, они будут выполнять и активную функцию. Иначе нет смысла. Буквально на днях премьер-министр Ингрида Шимоните встречалась с европейскими чиновниками, и клятвенно заверяла их, что Вильнюс никогда не откажется от помощи Киеву, в том числе военной. С 2015 года Литва поставляет Украине доставшееся ей в наследство от Советского Союза автоматическое оружие, боеприпасы, тяжелое вооружение, пулемёты КПВТ, в частности, боеприпасы к ним, мины», - отметил Иванов.

По его словам, люди, работающие в подобных структурах на Украине гораздо сильнее литовцев.

«Технически, наверное, литовские подразделения оснащены лучше, но я не думаю, что в данном случае техника может решить всё. Украинцы - это люди, которые читали Гоголя, Салтыкова-Щедрина, и ментально ближе россиянам, чем прибалты», - подчеркнул военный эксперт.