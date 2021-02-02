Экс-глава ЦБ призвал не винить Набиуллину за кризис российской экономики

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в эфире НСН оценил заслуги нынешнего председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на фоне слухов о том, что она может перейти на работу в госкорпорацию.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в этом году покинет свой пост, пишет телеграм-канал «Незыгарь». По его данным, она может возглавить одну из госкорпораций.

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в эфире НСН оценил заслуги Набиуллиной.

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«Я очень высокого мнения о работе Набиуллиной. Она реализовала переход от политики валютного коридора к таргетированию инфляции. Добилась устойчивости банковской системы даже в условиях тяжелого кризиса текущего. Такая расчистка банковской системы помогла. Под её руководством мы прошли через кризис 2014-16 годов. И вполне достойно банковская система переживает кризис 2020-21 годов. Инфляция снизилась до уровня, которого не было последние 20, а то и 30 лет», - отметил Дубинин.

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По его словам, нельзя возлагать на Набиуллину ответственность за кризисное состояние российской экономики.

«Кризисы экономические, а не только финансовые. Они вызваны не развитием финансовой системы, а совершенно другими масштабными явлениями нашей экономики. Влияние санкций в 2014-15 годах. В этот момент было необходимо не наращивать административное давление, а создавать возможности для предпринимательства. Не рвать с иностранным капиталом, расширять эти контакты. Но это все упиралось в геополитические и иные соображения, которые подталкивали к огосударствлению экономики. Это обрекало на замедление экономического роста до примерно 1% в год, как у нас получилось по результатам на протяжении 10 лет, и провело через определенные рецессии», - напомнил финансист.

В декабре экономист Михаил Делягин критиковал Набиуллину за «религиозный тип» сознания и либеральный «рыночный фундаментализм» из-за критики председателя ЦБ в адрес правительства. Набиуллина тогда заявила, что правительству для регулирования цен следовало сначала использовать рыночные механизмы, а не административные.

По информации «Незыгаря», в ближайшее время также могут покинуть свои должности главы Минфина Антон Силуанов, Минобрнауки Валерий Фальков и Минюста Константин Чуйченко.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦентробанкЭльвира Набиуллина
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