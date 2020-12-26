Набиуллина «перевела» значение своих брошей на русский язык

По словам Набиуллиной, смысл ее украшений люди интерпретируют шире, чем она задумывала.

«Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», — отметила руководитель ЦБ.

Напомним, на последнем заседании совета директоров в 2020 году брошь в виде снегиря Набиуллина надела из-за того, что птица эта стойкая и может переносить разные заморозки. А первая брошь «со смыслом» - неваляшка – появилась на лацкане жакета главы ЦБ, чтобы акцентировать внимание на мерах регулятора по поддержке финансового сектора во время пандемии коронавируса.

Эльвира Набиуллина также надевала броши в виде лебедя, курицы, совы, бабочки, змеи, домика и рыбки. Также глава ЦБ носит довольно лаконичные броши-цветы.

