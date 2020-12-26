Набиуллина «перевела» значение своих брошей на русский язык
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина раскрыла значение броши, которую надела на пресс-конференцию после заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в 2020 году. Банкир поделилась сведениями с Сергеем Шнуровым. Ее интервью опубликовано на сайте RTVI.
По словам Набиуллиной, смысл ее украшений люди интерпретируют шире, чем она задумывала.
«Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», — отметила руководитель ЦБ.
Напомним, на последнем заседании совета директоров в 2020 году брошь в виде снегиря Набиуллина надела из-за того, что птица эта стойкая и может переносить разные заморозки. А первая брошь «со смыслом» - неваляшка – появилась на лацкане жакета главы ЦБ, чтобы акцентировать внимание на мерах регулятора по поддержке финансового сектора во время пандемии коронавируса.
Эльвира Набиуллина также надевала броши в виде лебедя, курицы, совы, бабочки, змеи, домика и рыбки. Также глава ЦБ носит довольно лаконичные броши-цветы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 258 / сут.
Умерли
54 226+567 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+28 185 / сут.
- СМИ: Япония ввела международный запрет на въезд в страну
- Тотальная война. Плану Зеленского против России предрекли провал
- Набиуллина «перевела» значение своих брошей на русский язык
- СМИ: У поместья Майкла Джексона «Неверленд» появился новый владелец
- Рогозин рассказал о глобальных целях России в космосе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru