Чиновница посоветовала россиянкам рожать, а не учиться

Предпочесть рождение ребёнка получению образования посоветовала молодым девушкам замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, сообщает Ura.ru.

Чиновница отметила в ходе круглого стола о поддержке материнства, детства и повышения рождаемости, что современные мамы часто настраивают детей на приоритет получения высшего образования, и лишь потом на построение семьи.

«Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и её поколение, и тем лучше для самой женщины», — сказала Арсенина.

Также она призвала менять в обществе установку, особенно распространённую среди старшего поколения, на то, что дети — это обуза.

Добавим, в защиту чиновницы выступил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Он подчеркнул, что Арсенина говорила в первую очередь как врач, в то время как каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу.

