Арбатова: Совет рожать, а не учиться нарушает Конституцию
Общественный деятель в беседе с НСН назвала это заявление безграмотным.
Предпочесть раннее рождение ребенка получению образования посоветовала молодым девушкам замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина. По ее словам, чем «раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины».
Общественный деятель Мария Арбатова в беседе с НСН назвала это заявление чиновницы безграмотным.
«Заявление этой чиновницы безграмотно сразу по всем статьям. С гинекологической точки идеальный возраст рождения ребенка – 25 лет. Вовремя поступив, девушка к этому возрасту успевает закончить высшее образование. Дети молодых матерей находятся в такой же группе риска, как и дети матерей в возрасте, за 40. Но женщина за 40, как правило, может обеспечить себе дорогие родовспомогательные технологии. И в результате этот ребенок все равно будет здоровее, чем у девочки 17-18-20 лет, еще не сформированной чисто физиологически», - отметила она.
Также, по мнению общественницы, чиновница нарушила положения российской Конституции. «Видимо, она не знает, в какой стране она живет, раз так лихо нарушает Конституцию, объясняя, что, вот, у нас нет равноправия, что мы живем в Саудовской Аравии, и образование женщин совершенно невозможно и не нужно. Кроме того Семейный кодекс не защищает сегодня женщину с ребенком после развода. Поэтому надо меньше прислушиваться к таким чиновницам, а больше прислушиваться к своим матерям. Тем более что есть такая статистика, если в Советском Союзе 70% родителей ориентировали своих дочерей на удачное замужество за богатого человека, то с 90-х модель перевернулась, и 70% родителей стали ориентировать девочек на получение высшего образования или профессии, чтобы они были независимыми, способными самостоятельно вырастить ребенка. Поскольку алименты в нашей стране платят только 12% мужчин, и то с видимой части зарплаты. А разводов в нашей стране самое большое количество в мире», - заключила собеседница НСН.
Напомним, прошлой осенью глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила подросткам, что государство им ничего не должно, оно не просило их родителей их рожать.
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