Предпочесть раннее рождение ребенка получению образования посоветовала молодым девушкам замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина. По ее словам, чем «раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины».

Общественный деятель Мария Арбатова в беседе с НСН назвала это заявление чиновницы безграмотным.

«Заявление этой чиновницы безграмотно сразу по всем статьям. С гинекологической точки идеальный возраст рождения ребенка – 25 лет. Вовремя поступив, девушка к этому возрасту успевает закончить высшее образование. Дети молодых матерей находятся в такой же группе риска, как и дети матерей в возрасте, за 40. Но женщина за 40, как правило, может обеспечить себе дорогие родовспомогательные технологии. И в результате этот ребенок все равно будет здоровее, чем у девочки 17-18-20 лет, еще не сформированной чисто физиологически», - отметила она.