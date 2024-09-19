От приглашения в НАТО до новых санкций: «План победы» Зеленского зависит от Байдена

НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНА

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в «план победы» входит военный пакет, политическое, экономическое и дипломатическое давление на Россию. В интервью для «РБК-Украина» он пояснил, что военный пакет должен учитывать текущий этап боевых действий и анализ ситуации в Курской области. «Экономические стимулы» предусматривают увеличение инвестиций в военное производство на Украине и «аудит санкций» против России, а «политическое принуждение» состоит в том, что Киев сам будет определять свою роль в глобальном политическом процессе и вступать в любые альянсы.

По данным газеты Le Monde, план среди прочего предполагает, что Зеленский до января 2025 года сможет убедить Байдена пригласить Украину в НАТО. Вместе с тем собеседники издания отметили, что нежелание США давать Киеву зеленый свет в этом вопросе связано с тем, что Байден, как политик времен холодной войны, убежден – этот шаг приведет к третьей мировой войне.

В свою очередь агентство Kyodo сообщило, что план Зеленского включает не только запрос на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) и вступление страны в НАТО, но и разрешение на удары западным дальнобойным оружием вглубь России. В проекте документа включено и разъяснение «необходимой для победы» номенклатуры американского и европейского вооружения, в том числе ракет ATACMS, Storm Shadow, противоракет для комплексов Patriot, прописаны объемы, сроки поставок, цели применения. Украина намерена также намерена разъяснить результаты атаки на Курскую область.

По словам советника руководителя офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко, разрешение на удары дальнобойным оружием по России является ключевым элементом «плана победы».

«Намек Зеленского очень прозрачный — если реализация плана победы зависит от Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие», - пояснил он в эфире украинского телемарафона.

Газета Bild проинформировала, что в сентябре Зеленский хочет поговорить не только с Байденом, но и с кандидатами на пост президента США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Всем им он рассчитывает представить свой план, в котором фигурирует и прекращение огня на определенных участках линии соприкосновения и согласие на заморозку конфликта.