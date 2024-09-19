От приглашения в НАТО до новых санкций: «План победы» Зеленского зависит от Байдена
«Мирный план» Украины включает военный пакет, политическое, экономическое и дипломатическое давление на Россию, также Киев рассчитывает на разрешение на удары западным дальнобойным оружием вглубь России.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации, опубликованном в Telegram-канале, заявил о завершении подготовки мирного плана. По его словам, все ключевые моменты и детали уже согласованы. Этот «мирный план» Зеленский в сентябре намерен представить президенту США Джо Байдену.
Как сообщило агентство Reuters, 24 сентября президент Украины выступит на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где будет и Байден. При этом координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду заявил, что США пока не готовы объявить о возможности новой встречи президента США с Зеленским в Белом доме или в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНА
По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в «план победы» входит военный пакет, политическое, экономическое и дипломатическое давление на Россию. В интервью для «РБК-Украина» он пояснил, что военный пакет должен учитывать текущий этап боевых действий и анализ ситуации в Курской области. «Экономические стимулы» предусматривают увеличение инвестиций в военное производство на Украине и «аудит санкций» против России, а «политическое принуждение» состоит в том, что Киев сам будет определять свою роль в глобальном политическом процессе и вступать в любые альянсы.
По данным газеты Le Monde, план среди прочего предполагает, что Зеленский до января 2025 года сможет убедить Байдена пригласить Украину в НАТО. Вместе с тем собеседники издания отметили, что нежелание США давать Киеву зеленый свет в этом вопросе связано с тем, что Байден, как политик времен холодной войны, убежден – этот шаг приведет к третьей мировой войне.
В свою очередь агентство Kyodo сообщило, что план Зеленского включает не только запрос на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) и вступление страны в НАТО, но и разрешение на удары западным дальнобойным оружием вглубь России. В проекте документа включено и разъяснение «необходимой для победы» номенклатуры американского и европейского вооружения, в том числе ракет ATACMS, Storm Shadow, противоракет для комплексов Patriot, прописаны объемы, сроки поставок, цели применения. Украина намерена также намерена разъяснить результаты атаки на Курскую область.
По словам советника руководителя офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко, разрешение на удары дальнобойным оружием по России является ключевым элементом «плана победы».
«Намек Зеленского очень прозрачный — если реализация плана победы зависит от Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие», - пояснил он в эфире украинского телемарафона.
Газета Bild проинформировала, что в сентябре Зеленский хочет поговорить не только с Байденом, но и с кандидатами на пост президента США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Всем им он рассчитывает представить свой план, в котором фигурирует и прекращение огня на определенных участках линии соприкосновения и согласие на заморозку конфликта.
ЗЕЛЕНСКИМ ИГРАЮТ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Медиасаммита БРИКС заявила, что нет смысла комментировать слова Зеленского, поскольку выполнение всех пунктов его так называемого плана зависит от президента США Джо Байдена.
«За него играют, в него играют, на самом деле против него тоже играют. Поэтому комментировать надо не его, а комментировать надо те шаги и действия, которые мы видим со стороны тех, кто, собственно говоря, и является главным игроком», - заключила Захарова.
На прошлой неделе, 12 сентября, зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН допустил, что существуют реальные угрозы применения дальнобойного оружия со стороны Киева с прямым использованием возможностей НАТО, включая атаки беспилотников.
«Вне всякого сомнения, есть угрозы применения дальнобойного оружия, включая беспилотники, с прямым использованием возможностей НАТО. Они и так этим уже занимаются, не могу исключить, что они будут это делать с большей наглостью и интенсивностью», - предупредил он.
Тогда же член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин со своей стороны стороны заверил НСН, что российские системы ПВО способны сбивать украинские ракеты и дроны. Однако разрешение от США на использование дальнобойного оружия Украине для ударов по России приведет к непоправимым последствиям для Киева и вынудит Москву отвечать должным образом.
«Мы, конечно, сбиваем эти ракеты, как дроны. Это дальнобойное оружие, и если они на это пойдут, мы будем смотреть, откуда она будет пущена, кем наведена и по-другому будем интерпретировать, кто в этом участвует. Они (Запад - прим. НСН) сейчас прямые участники уже. Там наемники их воюют», - поделился Заварзин.
В начале сентября председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин также сообщал «Ленте.ру», что идея Зеленского завершить военный конфликт с Россией осенью реальна лишь при определенных условиях.
«Если президент Зеленский готов пойти на переговоры на этих условиях, это вполне реально. У меня есть большие сомнения, что это состоится, потому что Зеленский сейчас, судя по всему, бросается из стороны в сторону», - сказал он.
Ранее бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что весной 2022 года Украина передумала заключать Стамбульские соглашения с Россией из-за консультаций с Западом, поскольку Вашингтону и Лондону не понравились условия мира, напоминает «Радиоточка НСН».
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