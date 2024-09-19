Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским во время его поездки в США

Экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не исключил, что может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита в США, сообщает Reuters.

СМИ: Зеленский отправится в США просить Байдена разрешить удары по России

«Вероятно, да», — заявил политик, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Трамп не уточнил, где и когда состоится встреча.

Ранее стало известно, что Зеленский отправится в США просить Байдена разрешить удары по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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