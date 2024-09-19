Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским во время его поездки в США

«Вероятно, да», — заявил политик, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Трамп не уточнил, где и когда состоится встреча.

Ранее стало известно, что Зеленский отправится в США просить Байдена разрешить удары по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

