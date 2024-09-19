Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским во время его поездки в США
19 сентября 202405:34
Экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не исключил, что может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита в США, сообщает Reuters.
«Вероятно, да», — заявил политик, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Трамп не уточнил, где и когда состоится встреча.
Ранее стало известно, что Зеленский отправится в США просить Байдена разрешить удары по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru