От Крокуса до ИК-19: Афганистан не поможет России предотвратить теракты
Внутри службы безопасности и разведки «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) есть спецотдел, который ведет вербовку в странах постсоветского пространства под флагом ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ), сказал НСН руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.
Заявления, которые были сделаны по итогу шестого заседания московского формата консультаций по Афганистану, прошедшего в столице России 4 октября, демонстрируют, что Кабул находится в стратегическом тупике, сообщил в беседе с НСН руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.т
В заседании приняли участие представители России, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, а также и.о. Министра иностранных дел Афганистана А.Моттаки. По словам Серенко, в декларации по итогу Мосформата есть два важных тезиса, но не один из них не является принципиально новым.
«Первое - фактически участники сегодняшнего заседания признали, что террористическая угроза территории Афганистана никуда не делась. Вторая тема - сотрудничество между спецслужбами стран региона и "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в России). Если талибы не могут покончить с терроризмом на территории Афганистана, как они могут помочь в борьбе с афганскими филиалами ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) на территории России?», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, разговоры о сотрудничестве России и Афганистана в вопросах борьбы с терроризмом также демонстрируют свою несостоятельность.
«Сегодня прилетели новости о том, что талибы рассматривают Россию и страны СНГ, как возможных партнеров по борьбе с афганскими филиалами ИГИЛ. На территории России в этом году уже произошло несколько террористических актов, совершенных сторонниками афганского филиала ИГИЛ, начиная с "Крокуса", заканчивая последними событиями в волгоградской колонии. Директор ФСБ признал, что вербовка участников теракта в Крокусе происходила из Афганистана. Тогда вопрос: есть ли хоть какой-то прецедент или пример, когда талибы помогли спецслужбам России предотвратить какой-то теракт. При этом сами талибы странным образом взаимодействуют с ИГИЛ, внутри службы безопасности и разведки "Талибана" есть спецотдел, который производит вербовочные мероприятия в странах постсоветского пространства под флагом ИГИЛ. Не ясно, является ли это элементом провокации спецслужб с целью выявления террористов, или, наоборот, талибы просто используют радикалов под флагом ИГИЛ», - подытожил руководитель Центра изучения афганской политики.
Ранее Серенко в разговоре с «Радиоточкой НСН» также усомнился, что Москва в ближайшее время будет готова исключить «Талибан» из списка террористических организаций. По его словам, решение по этому вопросу является последним рычагом, который Россия может использовать при взаимодействии с Афганистаном.
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