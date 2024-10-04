От Крокуса до ИК-19: Афганистан не поможет России предотвратить теракты

Как добавил собеседник НСН, разговоры о сотрудничестве России и Афганистана в вопросах борьбы с терроризмом также демонстрируют свою несостоятельность.

«Сегодня прилетели новости о том, что талибы рассматривают Россию и страны СНГ, как возможных партнеров по борьбе с афганскими филиалами ИГИЛ. На территории России в этом году уже произошло несколько террористических актов, совершенных сторонниками афганского филиала ИГИЛ, начиная с "Крокуса", заканчивая последними событиями в волгоградской колонии. Директор ФСБ признал, что вербовка участников теракта в Крокусе происходила из Афганистана. Тогда вопрос: есть ли хоть какой-то прецедент или пример, когда талибы помогли спецслужбам России предотвратить какой-то теракт. При этом сами талибы странным образом взаимодействуют с ИГИЛ, внутри службы безопасности и разведки "Талибана" есть спецотдел, который производит вербовочные мероприятия в странах постсоветского пространства под флагом ИГИЛ. Не ясно, является ли это элементом провокации спецслужб с целью выявления террористов, или, наоборот, талибы просто используют радикалов под флагом ИГИЛ», - подытожил руководитель Центра изучения афганской политики.

Ранее Серенко в разговоре с «Радиоточкой НСН» также усомнился, что Москва в ближайшее время будет готова исключить «Талибан» из списка террористических организаций. По его словам, решение по этому вопросу является последним рычагом, который Россия может использовать при взаимодействии с Афганистаном.

