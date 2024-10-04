В МИД анонсировали исключение «Талибана» из списка террористических организаций

Решение об исключении движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) из списка террористических организаций принято в РФ на высшем уровне. Об этом заявил глава второго департамента Азии российского МИД, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

Делегация «Талибана» прибыла в Москву на консультации по Афганистану

По словам дипломата, в этом вопросе необходимо соблюсти правовые процедуры. Об исключении «Талибана» из перечня террористических организаций будет объявлено вскоре.

«Это требует скрупулезной работы юристов, парламента и других ведомств, чтобы этот процесс был завершен в установленном законом порядке», - подчеркнул Кабулов.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия завершает проработку вопроса исключения движения «Талибан» из списка террористических, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:МИД РФТалибан

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