В МИД анонсировали исключение «Талибана» из списка террористических организаций

По словам дипломата, в этом вопросе необходимо соблюсти правовые процедуры. Об исключении «Талибана» из перечня террористических организаций будет объявлено вскоре.

«Это требует скрупулезной работы юристов, парламента и других ведомств, чтобы этот процесс был завершен в установленном законом порядке», - подчеркнул Кабулов.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия завершает проработку вопроса исключения движения «Талибан» из списка террористических, напоминает RT.

