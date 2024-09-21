СМИ: Талибы подали заявку на участие в саммите БРИКС в Казани

Представители движения «Талибан» (признано в РФ террористической организацией и запрещено) подали заявку на участие в саммите БРИКС, передает Telegram-канал Baza.

Пашинян примет участие в саммите БРИКС

По данным СМИ, правительство Исламского эмирата Афганистана, в лице главы министерства промышленности и торговли Нуриддина Азизи, отправило письменную заявку помощнику президента России Юрию Ушакову с просьбой об участии в саммите БРИКС.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября.

Ранее президента Кубы Мигеля Диас-Канеля пригласили на саммит БРИКС в Казани, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/pnews360
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