СМИ: Талибы подали заявку на участие в саммите БРИКС в Казани
Представители движения «Талибан» (признано в РФ террористической организацией и запрещено) подали заявку на участие в саммите БРИКС, передает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, правительство Исламского эмирата Афганистана, в лице главы министерства промышленности и торговли Нуриддина Азизи, отправило письменную заявку помощнику президента России Юрию Ушакову с просьбой об участии в саммите БРИКС.
Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября.
Ранее президента Кубы Мигеля Диас-Канеля пригласили на саммит БРИКС в Казани, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru