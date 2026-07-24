Россиянам назвали переводы, которые попадают под антифрод-проверку

Шуточный комментарий к переводу или необычная фраза не является отдельным признаком мошеннических действий. Об этом «Газете.Ru» заявил замруководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев.

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Он отметил, что перечень признаков мошеннического перевода, в первую очередь, касается поведения гражданина, параметров операции и получателя. Поэтому в антифроде сумма, устройство и история отношений между отправителем и получателем, гораздо важнее той информации, которая сопровождает перевод.

Эксперт напомнил, что причиной проверки могут стать нетипичная для клиента сумма, время перевода и устройство для его осуществления, подозрительный получатель и последовательность переводов, прочие «отклонения от привычного поведения».

«Но я бы все равно не использовал назначения платежей для сомнительных формулировок... сознательно добавлять к необычной операции ещё один повод для вопросов нет смысла», - заключил Агабаев.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил «Радиоточке НСН», что поле «Назначение платежа» в банковских переводах — не место для шуток.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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