Россиянам назвали переводы, которые попадают под антифрод-проверку
Шуточный комментарий к переводу или необычная фраза не является отдельным признаком мошеннических действий. Об этом «Газете.Ru» заявил замруководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев.
Он отметил, что перечень признаков мошеннического перевода, в первую очередь, касается поведения гражданина, параметров операции и получателя. Поэтому в антифроде сумма, устройство и история отношений между отправителем и получателем, гораздо важнее той информации, которая сопровождает перевод.
Эксперт напомнил, что причиной проверки могут стать нетипичная для клиента сумма, время перевода и устройство для его осуществления, подозрительный получатель и последовательность переводов, прочие «отклонения от привычного поведения».
«Но я бы все равно не использовал назначения платежей для сомнительных формулировок... сознательно добавлять к необычной операции ещё один повод для вопросов нет смысла», - заключил Агабаев.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил «Радиоточке НСН», что поле «Назначение платежа» в банковских переводах — не место для шуток.
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