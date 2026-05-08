Ранее стало известно, что Япония собирается направить в Россию экономическую делегацию в мае. По данным агентства Kyodo, в поездке могут принять участие представители японского бизнеса. В Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии опровергают информацию о делегации, но отмечают, что не могут отвечать за командировки частных представителей бизнеса, передает ТАСС. Однако Казаков в любом случае считает это позитивным сигналом.

«Уже такая информация появлялась, что в Японии готовится некая экономическая делегация для приезда в Россию. Она потом опровергалась, и что будет сейчас, тоже не очень понятно. Но это позитивный сигнал о том, что Япония более конструктивно рассматривает ситуацию с Россией. Возможно, это будет началом позитивного диалога, в котором заинтересована и Япония, и Россия. С тем, чтобы восстанавливать нормальные торгово-экономические отношения. И тут важный вопрос заключается в том, чтобы разблокировать финансовые связи между Россией и Японией таким образом, чтобы бизнес мог чувствовать себя комфортно, работая и там, и тут. Когда были введены санкции на финансовую сферу, то бизнес фактически стал загибаться. Необходимо выстраивать работу по нормализации отношений, включая подписание неких документов, которые бы отменяли введенные ранее санкции. Я думаю, эта тема будет ключевой, потому что без их отмены, хотя бы частичной, бизнес все равно работать нормально не сможет. И, конечно, обе стороны должны в данной ситуации идти навстречу друг другу, потому что санкции были введены как с российской, так и с японской стороны», — поделился мнением эксперт.

Собеседник НСН подчеркнул, что Япония переживает непростые времена, и поэтому может проявлять инициативу по налаживанию связей.

«Япония находится в сложной политической и экономической ситуации, и она ищет партнеров. Япония понимает, что она может найти в России партнера. Может быть, в ограниченных масштабах, но партнера, который позволит ей решать свои экономические проблемы в формате позитивных двусторонних отношений. И вот как раз сейчас есть шансы создать такую атмосферу, чтобы Россия не видела в Японии недружественное государство. Потому что одно дело политика, лозунги какие-то, а другое дело реальная жизнь, в которую вовлечены большое количество людей, бизнесов, проектов, общественных организаций. И на это не надо смотреть свысока. Все-таки будущее российско-японских отношений в любом случае будет положительным, именно из-за того, что мы соседи и у нас нет принципиальных разногласий между странами», — отметил Казаков.

Специалист считает, что в настоящее время Япония движется в сторону большей самостоятельности, так как осознает те риски, которые несут действия США и Китая.



В начале ближневосточного конфликта Олег Казаков в беседе с НСН предрекал, что Япония пересмотрит отношений с Россией в сфере энергетики. Затем стало известно, что японская компания Taiyo Oil закупила партию российской нефти.

