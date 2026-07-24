«Раньше сетям было проще, но сейчас они все равно вынуждены закрывать долго убыточные точки, потому что они тянут всю сеть назад. «Кофемания» точно не уйдет с рынка, не закроется, они просто закроют те точки, которые не очень рентабельны», - отметил он.

Он также раскрыл, почему закрытия затронули даже крупных игроков рынка.

«Надо понимать, что больше всего влияет рынок аренды, который не отступает, арендодатель продолжает держать цены. Далее влияет снижение количества посетителей. Это на фоне дорогого труда, стоимость труда продолжает расти. Не хватает профессионалов, приходится брать гораздо больше сотрудников. Все это крайне негативно сказывается на ресторанном бизнесе. Также стоит отметить, что растет рынок готовый еды, рост на 35% в год, это то, что забрали у ресторанов. Конечно, в этих условиях арендодатель должен снижать цену на аренду, а он продолжает их повышать. Договор обычно заключен на много лет, применяется индексация. Здесь вопрос во вменяемости арендодателей, договориться можно не со всеми. В итоге ресторан умирает и потом они долгое время пытаются найти другого арендатора, что не всегда получается. В результате цена все равно снижается. Это такая глупость и надежда на то, что арендатор будет работать себе в убыток», - объяснил собеседник НСН.

Ни о каком отказе ресторанов от дорогих блюд речи не идет — напротив, порой дешевые позиции продаются хуже, и рестораны делают ставку на более дорогое меню. Об этом НСН заявил основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров.

