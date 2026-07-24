Ирина Безрукова согласилась с предложением не дарить артистам цветы

Комментируя предложение коллеги Елену Валюшкиной, отметившей, что можно не дарить артистам цветы во время поклонов, она указала, что букеты нередко не доживают до конца спектакля без воды.

«Как я поняла, она сказала, что в Европе перечисляют деньги артистам, которые понравились... Что я хочу сказать: всё, что законно и не запретно, в принципе, мне кажется, уместно», - сказала Безрукова.

Артистка также добавила, что ей нравится, когда дарят цветы, «особенно те, которые будут стоять долго».

Ранее Безрукова раскритиковала певицу Анну Семенович, заявившую, что мужчина обязан зарабатывать не менее 500 тысяч рублей в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

