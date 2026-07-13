СМИ: Москва усилила присутствие разведчиков в Японии после их изгнания с Запада

По данным издания, которое ссылается на бывших и действующих сотрудников спецслужб пяти западных стран, там Москва наладила контрабанду технологий. По их словам, офицеры ГРУ действуют в Японии под видом дипломатов и бизнесменов, покупая или похищая оружейные компоненты и нелегально переправляя их в Россию.

Ключевая роль в схеме отведена 49-летнему россиянину, который официально числится сотрудником «Аэрофлота», но на самом деле является кадровым офицером ГРУ. Он прибыл в Токио в феврале 2024 года, когда Москва столкнулась с нехваткой высокотехнологичного оборудования из-за санкций, и начал выстраивать связи с логистическими компаниями для доставки грузов в РФ через третьи страны.

Одна из фирм отправляет грузы в государства, куда продолжает летать «Аэрофлот», включая Вьетнам, Шри-Ланку и Узбекистан, а авиакомпания принимает эти поставки и перевозит в Россию.

Ранее стало известно, что ЦРУ вербовало своих агентов алкоголем и «Виагрой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

