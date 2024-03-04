Верховный суд утвердил отказ Надеждину в регистрации кандидатом на выборах
Верховный суд признал законным отказ допустить Бориса Надеждина к выборам президента, сообщает ТАСС.
Как уточняет агентство, суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестными.
Ранее апелляционная инстанция Верховного суда РФ признала законным отказ в иске политика Бориса Надеждина, который оспаривал форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на выборах президента
Надеждин выдвигался кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива». Однако 8 февраля Центризбирком отказал ему в регистрации, поскольку комиссия сочла недействительными 9147 подписей из 105 тысяч подписей, поданных политиком, передает «Радиоточка НСН».
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