Верховный суд утвердил отказ Надеждину в регистрации кандидатом на выборах

Верховный суд признал законным отказ допустить Бориса Надеждина к выборам президента, сообщает ТАСС.

Надеждин заявил об участии в выборах в Госдуму в 2026 году

Как уточняет агентство, суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестными.

Ранее апелляционная инстанция Верховного суда РФ признала законным отказ в иске политика Бориса Надеждина, который оспаривал форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на выборах президента

Надеждин выдвигался кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива». Однако 8 февраля Центризбирком отказал ему в регистрации, поскольку комиссия сочла недействительными 9147 подписей из 105 тысяч подписей, поданных политиком, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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