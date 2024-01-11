«Никто не борется»: На выборах президента РФ ждут не больше четырех кандидатов
Официально зарегистрированных кандидатов на пост президента России больше не будет: оппонентами Путина выступят только Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов, сказал НСН политолог Евгений Минченко.
Кандидаты от партий ЛДПР, «Новые люди» и КПРФ, а также действующий глава государства Владимир Путин представляют 90% политического спектра, остальным кандидатам не имеет смысла участвовать в выборах. Об этом НСН заявил политолог Евгений Минченко.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что на пост президента в России, выборы которого состоятся 17 марта, претендуют 11 человек. По ее словам, восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое — в порядке самовыдвижения. Только трое кандидатов официально зарегистрированы: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ. Минченко предположил, что официально зарегистрируются в общей сложности четыре кандидата.
«Пока мне кажется, что все идет к четырем кандидатам. Мы же не сомневаемся, что Путина зарегистрируют и что подписи будут признаны адекватными и качественными. Что касается других кандидатов, я не очень понимаю, зачем они нужны. Три парламентские партии плюс самовыдвиженец Путин, поддержанный «Единой Россией» и «Справедливой Россией», — это 90% политического спектра. Более чем достаточно. Причем, мне кажется, даже за второе место уже никто не борется. Скорее всего, кандидаты пытаются зафиксировать базовый электорат своих партий. Это тоже благодарная задача», — сказал Минченко.
Собеседник НСН заявил, что повышение цен на продукты и проблемы в системе ЖКХ в ряде регионов не изменят результаты выборов.
«Речь идет о повышении цен на отдельные виды продуктов, причем на некоторые они уже начали снижаться. Коллапса ЖКХ тоже нет. Есть отдельные коммунальные аварии. Если посмотреть на новости в любых странах, где бывает зима, это случается. Эта зима особо снежная и холодная. Я бы сказал, что в большей части регионов местные руководители принимают достаточно эффективные антикризисные меры, в частности, в Московской области. На рост протестных настроений это не повлияет, хотя явка на выборы может снизиться», — подытожил он.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов вспомнил, как консультировал Путина по выборам.
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