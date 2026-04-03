По данным The New York Times, Франция присоединилась к Китаю и России в вопросе блокировки резолюции Совета безопасности (Совбеза) ООН, которая позволила бы применить силу для открытия Ормузского пролива. Напряженность между Парижем и Вашингтоном усугубляется и публичной перепалкой Эммануэля Макрона и Дональда Трампа: французский лидер раскритиковал высказывания американского президента по поводу выхода США из НАТО, а тот в свою очередь «прошелся» по супруге Макрона. Федоров объяснил этот «обмен любезностями» тем, что Макрон через год уходит с поста президента, а Трамп уже списал его со счетов.

Эксперт согласился, что отношения в Североатлантическом альянсе сейчас довольно натянутые. Однако он не прогнозирует распада блока.

«Конечно, и НАТО, и трансатлантические отношения переживают самый тяжелый период за последние десятилетия. Но заявления о том, что сегодня-завтра НАТО расколется и все пойдут своим путем — это преждевременно. Да, блок переживает сложные моменты, но США вряд ли выйдут из НАТО, просто Трамп и его дальнейшие преемники нагрузят Европу финансированием Альянса, потому что Европа действительно пользовалась тем, что Штаты за все платили и были основой, а они подстраивались. США невыгодно выйти из НАТО, потому что это влияние в Европе. Хотя сейчас Европа для них не самый важный регион, свое влияние они там вряд ли ослабят. Другое дело, что НАТО может как-то переформатироваться, возможно, усилится европейская составляющая этого блока. Но я не думаю, что катастрофический сценарий ждет эту организацию», — отметил специалист.

Собеседник НСН подчеркнул, что отношения с США у Франции всегда были сложными. Париж пытается проводить более самостоятельную политику, хотя делает это очень аккуратно.

«Франция всегда грезила о статусе сверхдержавы и страдала от того, что потеряла свою великодержавность, хотя сохраняет ее атрибуты и считает себя средней державой, но с глобальными претензиями. Поэтому любой французский президент, независимо от политической принадлежности, сохраняет это восприятие величия Франции и проводит политику самостоятельности, пытаясь выстроить отношения с США как с союзником. Французский лидер не устает говорить: сейчас Штаты наш главный союзник, но мы не вассалы, поэтому давайте строить отношения на равноправной основе. К сожалению, такого не получается в силу и экономической слабости Франции по сравнению с США, и военные не такие возможности. Франция делает ставку на Европу, и это основной вектор ее политики, усилий. А США невозможно игнорировать, но уже как партнер, главное — это Европа», —поделился Федоров.

При этом Макрон старается быть крайне аккуратным в своих высказываниях. Эксперт подчеркнул, что дополнительная сложность заключается в том, что Франция одинока в попытках вести самостоятельный курс. Другие страны, в частности, Германия, полностью зависят от Штатов.

«Французы вывели всю часть золотого запаса, который частично хранился в США. И теперь французский золотой запас полностью находится на национальной территории Франции. В отличие от немцев, у которых значительная часть этих золотых резервов расположена в Соединенных Штатах, и которые даже не допускают Германию для того, чтобы посмотреть, а где вообще все это хранится, в каких сундуках», — добавил он.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с НСН сказал, что Франция — единственная страна, которой был бы выгоден выход США из НАТО. Однако он уверен, что остальная Европа будет уговаривать Трампа не принимать такого решения.

