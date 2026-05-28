Юрист разъяснил, кому работодатель не может отказать в отпуске летом

Работодатель не может отказать в предоставлении летнего отпуска родителям детей-инвалидов, несовершеннолетним сотрудникам и многодетным служащим. Льготники вправе выбирать удобное для отдыха время, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев.

По словам эксперта, несовершеннолетние работники моложе 18 лет могут уйти в отпуск летом на основании статьи 267 ТК РФ. Продолжительность отдыха — 31 календарный день, причем взять его можно даже до истечения шестимесячного стажа.

Также право на летний отпуск имеют один из родителей, опекун или попечитель ребенка-инвалида до 18 лет, а также многодетные сотрудники с тремя и более детьми (пока младшему не исполнится 14 лет, а все трое не достигли совершеннолетия).

В список льготников входят беременные женщины. Они могут уйти в ежегодный отпуск перед декретом или сразу после него, а также по окончании отпуска по уходу за ребенком. Аналогичное право есть у почетных доноров России и супругов военнослужащих. Муж женщины, находящейся в декрете, вправе отдыхать одновременно с ней независимо от стажа, напомнил юрист.

